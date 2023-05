„În regiunea Simferopol, vagoane cu cereale au deraiat. Nu s-au înregistrat victime (…). Circulația trenurilor electrice pe sectorul Simferopol – Sevastopol este suspendată. Pentru pasageri vor fi organizate transferuri cu autobuzul”, a precizat Aksenov într-un mesaj pe Telegram.

Gauleiter of #Crimea Aksyonov confirmed the derailment of wagons with grain.



The first photos from the scene of the accident appeared. pic.twitter.com/egqcIjsSK0