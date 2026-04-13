Condițiile de muncă din fabrici

A lucrat atât în România, cât și în fabrici din străinătate, și-și amintește de începuturile sale în branșă: „Se foloseau chimicale periculoase, fără protecție reală. Tot ce aveai era un batic la nas. După 2005, cel puțin în Europa, au început să apară măști și echipamente, dar nu întotdeauna oamenii le purtau. Muncitorii stăteau ore întregi cu smirghelul în mână, fără protecție adecvată”, explică Domșa.

Tehnologul textil spune că un material bun este precum o pânză pentru pictor, adică permite libertate totală. Textilele slabe limitează designerul și compromit produsul. „Când zic libertate mă refer la toceală, patină, efecte de vintage – toate acestea se fac manual sau cu mașini speciale, cu pietre vulcanice, șmirghel, clor, enzime. Materialul trebuie să reziste la toate aceste procese”, explică el. 

Specialistul mărturisește că realitatea din spatele procesului de producție poate fi șocantă: „Salariile muncitorilor în textile, în spălătorii, au fost întotdeauna aproape de limita subzistenței. Munca e de multe ori necalificată, dar periculoasă, generând boli profesionale: silicoză, probleme de piele, psoriazis, iritații. Industria profită de oameni care nu au de ales. Este un sistem dur, dar care produce moda pe care noi o purtăm zilnic”, spune Domșa.

Chimicalele și procesele de uzură

Specialistul mai spune că expunerea blugilor la chimicale poate afecta pielea: „Dacă pașii de clătire nu sunt făcuți corect, substanțele rămân în material. Poți să porți blugii și să înceapă iritații sau mâncărimi fără să-ți dai seama de la ce vin”, spune el. 

Domșa susține că în producția de denim, chimicalele sunt esențiale pentru a obține aspectul final al blugilor. „Folosim indigo pentru albastrul clasic, clor sau alte decolorante pentru a deschide nuanța și a da patina dorită”, explică Domșa. Despre aceste substanțe spune că nu sunt doar pentru culoare, ci și pentru a crea efectul „vintage” – blugii să pară purtați sau tocmai ieșiți din anii 70.

După tratamentele chimice, Domșa face referire la importanța clătirilor repetate cu apă și substanțe neutralizante precum metabisulfit de sodiu sau oțet, care pot fi vitale. Ele opresc acțiunea chimicalelor agresive și reduc riscul de iritații la piele. 

Despre efectul de uzură, specialistul spune că se realizează prin combinarea proceselor mecanice și chimice: șmirgheluire manuală, perii automate sau pietre speciale care slăbesc ușor fibra materialului, urmate de spălări cu substanțe chimice care finalizează nuanța și textura. 

„Materialul reacționează în feluri diferite, așa că trebuie să ajustezi tot timpul cantitatea și tipul de chimical, ca produsul final să semene cât mai bine cu mostra clientului”, spune Domșa.

În prezent, specialistul în denim dezvoltă o mică afacere de blugi sustenabili, folosind materiale reciclate sau rămase în stoc: „Încerc să reproduc blugi cum erau în anii 70, netratați, fără chimicale agresive, doar vopsiți cu indigo”, spune el.

Prețul versus calitatea 

Domșa spune că prețul și calitatea rămân o problemă majoră pe piața de masă: blugi de calitate bună, din materiale japoneze sau brute, pot costa 200-300 de euro, în timp ce variantele de fast fashion (haine produse ieftin și în cantități mari, în tendințe sezoniere, cu durabilitate redusă), sunt mult mai ieftine și se degradează rapid. 

„Marea masă a consumatorilor caută blugi așa cum i-au văzut la alții. Puțini știu ce material poartă, diferența între un blug de calitate și unul ieftin nu e evidentă la prima vedere”, explică Domșa.

Despre blugii de calitate spune că sunt blugii pe care îi porți ani întregi și care, din ce se patinează/tocesc mai mult, arată mai bine și te îndeamnă să-i mai porți. 

„Sunt blugi făcuți cu materiale premium (nasturi, capse, fermoar). În comunitatea «denim freaks» (grup de pasionați de blugi și de tot ce ține de denim – de la materiale și cusături, până la spălări, patină și istoria brandurilor), blugii mai sunt numiți și «the second skin» (al doilea strat de piele, blugii devin aproape parte din corp), prin patina lor arătând stilul de viață al celui care-i poartă, existând  acolo un întreg univers de practici și simboluri”, spune el.

Domșa susține că blugii de tip fast fashion, parte a modei sezoniere și realizați din materiale economice, sunt mult mai puțin durabili în timp.

Acesta spune că blugii de calitate își mențin prețul, dând exemplu dintr-un magazin Nudie Jeans din Berlin, unde blugii second-hand costă cât blugii noi, susține el. (poze)

Vale Domșa afirmă că fiecare dintre noi alege ce vrea să poarte, dar costul real al blugilor, al muncii și al riscurilor ascunse în proces rămâne ascuns pentru public. „Moda e pentru plăcere, dar în spatele unui blug frumos e muncă grea, chimicale periculoase și oameni care își riscă sănătatea. Asta ar trebui să știe oricine își cumpără blugi. Moda înseamnă plăcere pentru unii și riscuri multe pentru alții”, concluzionează specialistul. 

Ce a spus Péter Magyar despre George Simion și maghiarii din Transilvania, în prima sa conferință de presă

Parteneri
Se întâmplă la nici 14 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Viva.ro
Se întâmplă la nici 14 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Alte știri

Patronul Sepsi Sfântu Gheorghe, prietenul lui Viktor Orbán care a pompat bani în echipa din România: „Am citit cu durere”
Știri România 17:28
Patronul Sepsi Sfântu Gheorghe, prietenul lui Viktor Orbán care a pompat bani în echipa din România: „Am citit cu durere”
Ce a spus Péter Magyar despre George Simion și maghiarii din Transilvania, în prima sa conferință de presă
Știri România 17:09
Ce a spus Péter Magyar despre George Simion și maghiarii din Transilvania, în prima sa conferință de presă
Parteneri
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Adevarul.ro
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
Fanatik.ro
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Stiri Mondene 17:10
Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Stiri Mondene 16:12
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Parteneri
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Mediafax.ro
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului
KanalD.ro
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
Fanatik.ro
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit