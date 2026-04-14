Guvernele din întreaga lume au plafonat prețurile combustibililor pentru a proteja șoferii de costurile în creștere după ce războiul din Iran, care a izbucnit pe 28 februarie, a perturbat transportul prin strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie prin care se transportă 20% din petrolul mondial.

Afectați de scumpiri

BMI a declarat că înmatriculările, un indicator al vânzărilor, de mașini noi electrice cu baterie și hibride plug-in au crescut cu 3% față de anul trecut la nivel global, la peste 1,7 milioane de mașini.

În Europa a existat un salt de 37% în Europa, atingând un record lunar de aproape 540.000 de vehicule electrice vândute.

Deși înmatriculările de autoturisme sunt în urma vânzărilor, „o bună parte din acest lucru poate fi atribuit creșterii prețurilor la benzină”, a declarat Charles Lester, manager de date la BMI.

Creșterea a fost cea mai puternică în țările care au înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la energie, inclusiv Australia, Noua Zeelandă, Vietnam și Thailanda, care împreună au determinat o creștere de 79% a înmatriculărilor de vehicule electrice în afara celor trei piețe principale: China, Europa și America de Nord.

Vânzările de mașini electrice au crescut masiv și în România. Înmatriculările acestora au consemnat o creștere spectaculoasă de 152% în martie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Scăderile din China și SUA încetinesc

Înmatriculările de vehicule electrice în China, cea mai mare piață auto din lume, au scăzut cu 14%, la peste 850.000 de vehicule vândute, încetinind o tendință negativă începută în ianuarie, după ce țara a retras finanțarea pentru schimbul de mașini vechi cu unele noi și a eliminat scutirea de impozit la achiziționarea de vehicule electrice.

Lester a spus că consumatorii chinezi, care au folosit stimulentele pentru a cumpăra vehicule electrice mai mici, optează din ce în ce mai mult pentru vehicule mai mari.

În America de Nord, înmatriculările de vehicule electrice au scăzut cu 30%, ajungând la 121.500 de vehicule vândute în această lună, a șasea scădere consecutivă după încheierea schemei de credite fiscale pentru vehicule electrice din Statele Unite și propunerile administrației Trump de a reduce standardele privind emisiile de CO2.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE