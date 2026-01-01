Loredana Groza este în doliu la început de an. Deși spera ca tatăl ei să își revină, Vasile Groza a murit. „Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!”, a transmis artista zilele trecute.

Vasile Groza a murit după 3 luni în spital

Vasile Groza nu și-a mai revenit și la 88 de ani a murit. Copleșită, Loredana Groza a transmis un mesaj emoționant după pierderea părintelui său. „Am sperat că momentul asta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată…

Dar iată că timpul n a mai avut răbdare. Tată a plecat în lungă călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, române, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!”, și-a început ea mesajul.

A continuat vorbind despre viața tatălui ei. „A venit pe lume aparent fără nici o șansă…orfan de tată de la nici un an, cu o mama văduva de război care a crescut singură 3 băieți…Visul lui a fost să scrie… chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie. Dar în fiecare zi și a urmat destinul…a scris…pentru că s a născut poet…natural, autodidact.

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine, TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar stă în cale, doar dacă te dăruieșți!”.

Înmormântarea lui Vasile Groza

„Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferință până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grijă, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tată aproape 3 luni, zi și noapte🙏🏻

Nu vreau să ți spun adio dragă TATĂ nicodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață.. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine🙏🏻 Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul❤️ Drum lin în pace și lumina! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș”.

După cum a anunțat chiar artista, înmomrântarea va avea loc mâine, 2 ianuarie, la Cimitirul Bellu. „Ceremonia de rămas bun va fi vineri, 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu”.

