Licitația, organizată de casa britanică Henry Aldridge and Son, reprezintă o raritate în lumea colecționarilor.

Această vestă, purtată de Laura Mabel Francatelli, o pasageră de la clasa întâi care a supraviețuit tragediei din 1912, ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 339.000 și 474.000 de dolari.

Este singura vestă de salvare atribuită unui supraviețuitor al Titanicului care ajunge vreodată la licitație, a declarat casa de licitații.

Francatelli, secretara creatoarei de modă Lucy Duff Gordon, a călătorit alături de aceasta și de soțul său, Cosmo Duff Gordon, spre Chicago. Cei trei au supraviețuit scufundării urcând în barca de salvare numărul unu.

Vesta bej, realizată din pânză cu 12 buzunare umplute cu plută, include curele laterale și suporturi pentru umeri, conform descrierii oficiale de pe site-ul casei de licitații.

Titanicul, cunoscut drept „de nescufundat”, a plecat în călătoria inaugurală pe 10 aprilie 1912, fiind cea mai mare navă de pasageri a vremii.

Patru zile mai târziu, pe 14 aprilie, vasul s-a ciocnit de un aisberg în Atlanticul de Nord la ora 23.40, scufundându-se în mai puțin de trei ore. Din cei aproximativ 2.220 de pasageri, doar 700 au supraviețuit, tragedia rămânând una dintre cele mai cunoscute din istorie.

„Pur și simplu, această vestă de salvare reprezintă o oportunitate care apare o dată într-o generație pentru colecționari; este singurul exemplar provenit de la un supraviețuitor de pe Titanic oferit vreodată la licitație”, a spus Andrew Aldridge, directorul general al casei de licitații.

El a adăugat că fiecare pasager de pe Titanic „avea o poveste de spus” și că aceste povești sunt păstrate prin obiectele scoase la vânzare.

„Vesta de salvare este, fără îndoială, unul dintre cele mai emblematice obiecte ale Titanicului scoase vreodată la licitație”, a mai spus Aldridge.

Anterior, vesta a fost expusă la Titanic Belfast, muzeul situat pe locul unde a fost construită faimoasa navă, și la cel mai mare muzeu dedicat Titanicului din lume, situat în Pigeon Forge, Tennessee.

Obiectul este vândut de un proprietar care a decis că este momentul să predea această relicvă unui alt colecționar. Licitația include și alte obiecte de colecție legate de Titanic și compania White Star Line.

