Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns pe 20 mai la 5,71% pe an, conform datelor BNR. La începutul acestui an, ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

În acest context, Adrian Vasilescu a afirmat la Antena 3 că ratele românilor vor crește din caza ROBOR: „Sigur că vor crește, pentru că dacă ne uităm numai la când a început războiul, din 24 februarie și până vineri (n.red. – 20 mai), când avem ultima rată calculată, nu a fost zi de la Dumnezeu în care ROBOR să nu crească. Zi de zi, fără nicio excepție. Va crește în continuare tot așa”.

Adrian Vasilescu, despre trecerea de la ROBOR la IRCC: „Riscurile sunt foarte mari”

Consilierul de strategie la Banca Națională a României a explicat de ce au crescut ratele atât de mult și de ce trecerea la IRCC nu este cea mai bună variantă pentru români.

„Trebuie să te gândești foarte bine când faci un asemenea gest, dacă îl faci numai pentru că poți să îl faci, sau îl faci pentru că ești strâns cu ușa. Riscurile sunt foarte mari. În primul rând, dacă ne uităm pe tabelul de vineri al creșterii ROBOR-ului, o să vedem că de la ratele peste noapte, care sunt de 3,84, mergem în continuare la rata pe 3 luni cu creștere la 5,71 și la rata pe 12 luni cu 6,11. Asta arată că dobânzile sunt în creștere”, a explicat Adrian Vasilescu.

Apoi a dat un exemplu concret de trecere de la ROBOR la IRCC.

Recomandări Mii de copiii au fost aduși cu cravate roșii în fața Kremlinului. Ce spune simbolul „pionerilor” în toată Europa de Est?

„În momentul de față, îmi convine să schimb un credit în care dobânda o compun din ROBOR de 5,95% plus marja băncii și un IRCC care este de numai 1,86%, dar, dacă ne uităm în urmă, numai în urmă cu 3 luni, IRCC era 1,17%. Și dacă ne uităm și mai în urmă, era și mai mic. Dar a fost o vreme în care dobânzile au urcat și IRCC a fost mai mare decât ROBOR”, a subliniat Vasilescu.

În acest moment, românii cu credite legate de ROBOR pot să facă o cerere la bancă prin care să solicite trecerea de la ROBOR la IRCC, iar băncile trebuie să răspundă în maximum 60 de zile. Totuși, băncile sunt reticente în a accepta solicitările, iar Adrian Vasilescu a explicat de ce această reticență nu este întemeiată.

Fac o precizare. Sunt atât de puține cazuri cu ROBOR variabil care să fie transferat în IRCC, încât nu este o povară pentru bănci. Nu văd nicio teamă a băncilor pentru propriile venituri și pentru propria securitate financiară să transfere ROBOR, rată variabilă, în IRCC, rată variabilă. Adrian Vasilescu, consilier de strategie la BNR:

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial, a rămas deocamdată la 1,86% pe an, față de 1,17%, cât era anterior, potrivit datelor Băncii Naţionale a României. Atunci când ROBOR crește primul, va fi urmat ulterior de IRCC, atrag atenția bancherii.

Totodată, un element important de care românii care vor să treacă de la ROBOR la IRCC trebuie să țină cont este acela că mutarea este ireversibilă, mai spun bancherii. Concret, odată trecut la IRCC, persoana respectivă nu mai poate solicita să revină la ROBOR.

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro "Pentru bani, calcă pe cadavre". Se caută vinovaţii pentru moartea celor doi fraţi din Vâlcea, care s-au înecat. În urmă cu doi ani, un alt copil îşi găsea astfel sfârşitul

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2022. Berbecii se văd nevoiți să se ocupe de clarificarea unor probleme financiare, de plăți și economii

Știrileprotv.ro O femeie din Prahova a fost lovită cu toporul în cap, chiar de ziua ei, de nepoata pe care o crescuse. Ce a făcut apoi agresoarea

Orangesport.ro "Putin l-a numit succesor pe el". Ucraina a găsit raportul secret al Rusiei. Următorul lider de la Kremlin a luat deja primele decizii în plin război

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“