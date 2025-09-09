Pe 30 septembrie 2022, Rusia a anexat oficial cele patru teritorii ocupate din Ucraina – Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!

Chiar soldații ruși au botezat zona

În ultimii 3 ani, teritoriile ocupate de Rusia în regiunea Zaporojie s-au transformat într-o zonă pe care chiar militarii ruși o numesc „Vestul Sălbatic”.

Comportamentul soldaților este pe măsură: fac cunoștință cu adolescente ucrainene, dezvoltă relații cu ele și uneori chiar le plătesc pentru sex.

Cel puțin un astfel de contact s-a încheiat cu violarea a două eleve, la sfârșitul lunii iunie. Alina, în vârstă de 14 ani, și prietena ei Rita, 15 ani, au fost luate cu mașina de doi militari ruși și duse într-o casă abandonată.

Alina, clasa a VIII-a în Lugovoi, a mers să petreacă noaptea în satul vecin Lesnoie, pentru a putea merge la un dentist local a doua zi.

Prietena ei de la școală, Rita, în vârstă de 15 ani, care este în clasa superioară, locuia în același sat. Seara, când Alina și Rita se plimbau, o mașină civilă cu personal militar s-a oprit lângă ele.

Doi bărbați le-au invitat pe eleve „să le viziteze”, oferindu-le o băutură. Fetele au fost de acord. Au fost duse la un șantier abandonat din Lesnoie. Acolo, într-o rulotă, Alina a fost agresată de unul dintre soldați.

„Când o agresau pe Alina mea, Rita era beată, în mașină”

„Când o agresau pe Alina mea, Rita era beată în mașină, i se făcuse rău”, a povestit Maria, mama Alinei.

Familia fetei locuiește la 15 kilometri de linia de contact: „Suntem sub drone în fiecare zi, în fiecare zi”, spune femeia care crește singură doi copii, pe Alina și pe fratele ei mai mare, care va intra la o școală militară.

La o săptămână după incident, fetele s-au întors la militari, aparent pentru răzbunare. Alina voia să-i filmeze pe ascuns pe soldați hărțuindu-i-le. Alina nu a filmat, a petrecut o perioadă în compania militarilor și s-a dus acasă. Rita a rămas și a fost violată, de același soldat care o abuzase și pe Alina.

Potrivit rudelor, fetele cunoșteau militarii și comunicau cu ei înainte de incident. „Au început să le spună povești. Iar fetele au crezut”, a declarat sora Ritei, Liubov.

Le-am spus că e mai bine să nu comunice și să nu se urce în mașini necunoscute, să nu se bage în astfel de necazuri. Dar i-au crezut pe cuvânt pe soldați, le-au spus o cunosc pe mama Alinei.

Surse din poliția locală au confirmat că au fost depuse plângeri. Însă cazul a luat o întorsătură neașteptată când Rita și-a schimbat declarațiile, susținând că relația a fost consensuală.

Iar Rita avea cardul bancar al violatorului și comunicase cu soldații înainte de incident! La Comitetul de Anchetă din Berdiansk, ea încă avea acel card, nu fusese predat. Fata nu a cheltuit niciun ban, iar cardul în sine era gol.

Soldatul Gasanov: „Nu le-am cerut buletinele”

Soldații reținuți s-au dovedit a fi doi ofițeri, Soltan Gasanov (39 de ani) și Djanibek Djanburșiev (37 de ani) din brigada a 38-a. Ambele adolescente l-au indicat ca fiind violator lor pe Soltan. Bărbatul din Daghestan are 2 copii.

„Mașina merge, ele se întorc, râd. Înțelegeți ce înseamnă să te comporți provocator? Adică să atragi atenția asupra lor. Fetele se împingeau una pe alta, jucăușe cumva”, a declarat Gasanov. Soldatul și-a scris numărul de telefon pe o foaie de hârtie și i l-ar fi dat Alinei, care, în aceeași seară, i-ar fi scris.

Gasanov a confirmat că a întreținut relații sexuale cu două eleve, mai întâi de două ori cu Alina, apoi o dată cu Rita, dar neagă că ar fi violat adolescentele.

Potrivit acestuia, Alina a spus că va împlini 18 ani în două luni, iar Rita ar fi împlinit în curând 17. Gasanov a recunoscut că nu le-a cerut adolescenților să le arate buletinele.

Bărbatul a atribuit urmele de violență de pe corpul fetei unor „militari necunoscuți” care ar fi încercat să o violeze pe elevă înainte de întâlnirea acesteia cu Gasanov.

Gasanov a specificat că a fost „eliberat” deoarece cooperează în cadrul „anchetei”.

Soltan Gasanov, cu fiul său. În dreapta, Mercedesul lui Gasanov cu o geoetichetă a satului Ekaterinoslavka. Foto: Instagram

100 de euro pentru „manichiură”

Investigația Verstka a dezvăluit că astfel de relații între militari ruși și adolescente sunt frecvente în regiune. Unele fete sunt atrase de bani și cadouri, altele caută „dragostea”. Gasanov a spus că, uneori, îi dădea Alinei bani de buzunar, până la 10.000 de ruble, circa 100 de euro, pentru „o manichiură”.

Inițiatoarea comunicării cu soldații ar fi putut fi o a treia elevă, Nastia, de 15 ani, din Lugovoi. Aceasta este prietenă cu Alinei și Ritei și, probabil, presta servicii sexuale militarilor.

Copila are șase frați și surori. Mama ei lucrează cu jumătate de normă pentru un fermier și trăiește din alocațiile pentru copii.

În ciuda situației financiare dificile a familiei, Nastia era adesea văzută la școală în „haine noi” scumpe.

Tatăl Nastiei moare în cursul anchetei, lovit de o dronă

Poliția a început o anchetă, a interogat vecinii și a vrut să-l interogheze pe tată la secție. În timp ce era dus cu o mașină de poliție, o dronă a lovit mașina, iar tatăl Nastiei a murit.

„Tata a murit în război și de atunci nu mai suport armata. De aceea nu am avut și nu voi avea niciodată un iubit militar”, a declarat Nastia, care a negat că ar oferi servicii sexuale militarilor.

Eleva a recunoscut că este însărcinată în prezent, dar cu un „civil”. Acest „civil” este Vladimir, 27 de ani. Pe pagina sa sunt fotografii cu soldați ruși, iar el este cunoscut drept „comandant Maga”.

Fotografii de pe profilul lui Vladimir, despre care se crede că a lăsat-o însărcinată pe Nastia. Foto: VKontakte

„Multe dintre colegele mele vorbesc cu militarii”, a declarat Katia, în vârstă de 14 ani.

Liza din Mariupol spune că unii soldați contractuali încearcă să-și ascundă identitatea. Aranjează o întâlnire, apar în haine civile și apoi te invită la o băutură în apartamentul lor închiriat.

Militarii ruși intervievați au confirmat existența acestor practici. „Fetele sunt peste tot aici, vor să facă bani. De aceea intră în legătură cu noi”, a spus unul dintre ei.

„Părinții lor fie beau, fie muncesc mult și nu au grijă de copiii lor”

Potrivit soldatul Piotr, multe adolescenți din apropierea frontului sunt „de capul lor. Părinții lor fie beau, fie muncesc mult și nu au grijă de copiii lor. După școală, vin la noi, se distrează, și noi la fel. În zonele din prima linie din regiune există multe grupuri și discuții unde militarii corespondează cu adolescente din localitate”.

De ce să apelăm la prostituate? Pur și simplu și lor le place. Suntem ca niște adulți cool pentru ele, știm totul, putem face totul.

Sunt și cazuri când soldații se căsătoresc cu tinerele cu care s-au cunoscut pe front.

Soldații se întâlnesc cel mai adesea cu tinerele prin intermediul funcției „oameni din apropiere” din Telegram sau prin aplicația „Daivincik”. Aici apare mesaje de genul:

„Salut, aș vrea să întâlnesc o fată, plătesc pentru orice capriciu”;

„Bună ziua, aș dori să întâlnesc o femeie pentru întâlniri, voi plăti“;

„Bună dimineața, caut o fată pentru întâlniri ocazionale contra cost”.

Unii soldați au spus că nu au timp de întâlniri, când ei stau 24 de ore din 24 în tranșee.

„Ce fete, ce relații?! Stau într-o tranșee de un an, fetele vin la noi doar în vise”, a spus soldatul Aleksandr.

„Dacă ai fost cu o tipă și ea a scris o declarație poliției, nu se va întâmpla nimic”

Autoritățile locale par să fie conștiente de situație, dar nu reușesc să o oprească din cauza condițiilor de război.

„Dacă ai fost cu o tipă și ea a scris o declarație poliției, nu se va întâmpla nimic”, insistă soldatul Piotr.

Aceste relații reprezintă o problemă gravă, care necesită atenție și măsuri urgente pentru protejarea minorilor din zonele de conflict.

Când oamenii mă întreabă cum mă simt, toată lumea primește întotdeauna răspunsul că e în regulă sau că totul e bine cu mine! Dar nimeni nu va ști vreodată cum mă simt cu adevărat!!!!… – Alina

