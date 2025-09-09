Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!

Chiar soldații ruși au botezat zona

În ultimii 3 ani, teritoriile ocupate de Rusia în regiunea Zaporojie s-au transformat într-o zonă pe care chiar militarii ruși o numesc „Vestul Sălbatic”.

Comportamentul soldaților este pe măsură: fac cunoștință cu adolescente ucrainene, dezvoltă relații cu ele și uneori chiar le plătesc pentru sex.

Cel puțin un astfel de contact s-a încheiat cu violarea a două eleve, la sfârșitul lunii iunie. Alina, în vârstă de 14 ani, și prietena ei Rita, 15 ani, au fost luate cu mașina de doi militari ruși și duse într-o casă abandonată.

Alina, clasa a VIII-a în Lugovoi, a mers să petreacă noaptea în satul vecin Lesnoie, pentru a putea merge la un dentist local a doua zi.

Prietena ei de la școală, Rita, în vârstă de 15 ani, care este în clasa superioară, locuia în același sat. Seara, când Alina și Rita se plimbau, o mașină civilă cu personal militar s-a oprit lângă ele.

Doi bărbați le-au invitat pe eleve „să le viziteze”, oferindu-le o băutură. Fetele au fost de acord. Au fost duse la un șantier abandonat din Lesnoie. Acolo, într-o rulotă, Alina a fost agresată de unul dintre soldați.

Guvernul lui François Bayrou a picat prin moțiune de cenzură. Criza politică se adâncește în Franța: extrema dreaptă cere demisia lui Emmanuel Macron
Recomandări
Guvernul lui François Bayrou a picat prin moțiune de cenzură. Criza politică se adâncește în Franța: extrema dreaptă cere demisia lui Emmanuel Macron

„Când o agresau pe Alina mea, Rita era beată, în mașină”

„Când o agresau pe Alina mea, Rita era beată în mașină, i se făcuse rău”, a povestit Maria, mama Alinei.

Familia fetei locuiește la 15 kilometri de linia de contact: „Suntem sub drone în fiecare zi, în fiecare zi”, spune femeia care crește singură doi copii, pe Alina și pe fratele ei mai mare, care va intra la o școală militară.

La o săptămână după incident, fetele s-au întors la militari, aparent pentru răzbunare. Alina voia să-i filmeze pe ascuns pe soldați hărțuindu-i-le. Alina nu a filmat, a petrecut o perioadă în compania militarilor și s-a dus acasă. Rita a rămas și a fost violată, de același soldat care o abuzase și pe Alina.

Potrivit rudelor, fetele cunoșteau militarii și comunicau cu ei înainte de incident. „Au început să le spună povești. Iar fetele au crezut”, a declarat sora Ritei, Liubov.

Le-am spus că e mai bine să nu comunice și să nu se urce în mașini necunoscute, să nu se bage în astfel de necazuri. Dar i-au crezut pe cuvânt pe soldați, le-au spus o cunosc pe mama Alinei.

Surse din poliția locală au confirmat că au fost depuse plângeri. Însă cazul a luat o întorsătură neașteptată când Rita și-a schimbat declarațiile, susținând că relația a fost consensuală.

Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Recomandări
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă

Iar Rita avea cardul bancar al violatorului și comunicase cu soldații înainte de incident! La Comitetul de Anchetă din Berdiansk, ea încă avea acel card, nu fusese predat. Fata nu a cheltuit niciun ban, iar cardul în sine era gol.

Soldatul Gasanov: „Nu le-am cerut buletinele”

Soldații reținuți s-au dovedit a fi doi ofițeri, Soltan Gasanov (39 de ani) și Djanibek Djanburșiev (37 de ani) din brigada a 38-a. Ambele adolescente l-au indicat ca fiind violator lor pe Soltan. Bărbatul din Daghestan are 2 copii.

„Mașina merge, ele se întorc, râd. Înțelegeți ce înseamnă să te comporți provocator? Adică să atragi atenția asupra lor. Fetele se împingeau una pe alta, jucăușe cumva”, a declarat Gasanov. Soldatul și-a scris numărul de telefon pe o foaie de hârtie și i l-ar fi dat Alinei, care, în aceeași seară, i-ar fi scris.

Gasanov a confirmat că a întreținut relații sexuale cu două eleve, mai întâi de două ori cu Alina, apoi o dată cu Rita, dar neagă că ar fi violat adolescentele.

Potrivit acestuia, Alina a spus că va împlini 18 ani în două luni, iar Rita ar fi împlinit în curând 17. Gasanov a recunoscut că nu le-a cerut adolescenților să le arate buletinele.

Bărbatul a atribuit urmele de violență de pe corpul fetei unor „militari necunoscuți” care ar fi încercat să o violeze pe elevă înainte de întâlnirea acesteia cu Gasanov.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Gasanov a specificat că a fost „eliberat” deoarece cooperează în cadrul „anchetei”.

Vestul Sălbatic din Ucraina, locul unde soldații ruși abuzează minore ucrainene fără să le pese: „Au început să le spună povești. Iar fetele au crezut”
Soltan Gasanov, cu fiul său. În dreapta, Mercedesul lui Gasanov cu o geoetichetă a satului Ekaterinoslavka. Foto: Instagram

100 de euro pentru „manichiură”

Investigația Verstka a dezvăluit că astfel de relații între militari ruși și adolescente sunt frecvente în regiune. Unele fete sunt atrase de bani și cadouri, altele caută „dragostea”. Gasanov a spus că, uneori, îi dădea Alinei bani de buzunar, până la 10.000 de ruble, circa 100 de euro, pentru „o manichiură”.

Inițiatoarea comunicării cu soldații ar fi putut fi o a treia elevă, Nastia, de 15 ani, din Lugovoi. Aceasta este prietenă cu Alinei și Ritei și, probabil, presta servicii sexuale militarilor.

Copila are șase frați și surori. Mama ei lucrează cu jumătate de normă pentru un fermier și trăiește din alocațiile pentru copii.

În ciuda situației financiare dificile a familiei, Nastia era adesea văzută la școală în „haine noi” scumpe.

Tatăl Nastiei moare în cursul anchetei, lovit de o dronă

Poliția a început o anchetă, a interogat vecinii și a vrut să-l interogheze pe tată la secție. În timp ce era dus cu o mașină de poliție, o dronă a lovit mașina, iar tatăl Nastiei a murit.

„Tata a murit în război și de atunci nu mai suport armata. De aceea nu am avut și nu voi avea niciodată un iubit militar”, a declarat Nastia, care a negat că ar oferi servicii sexuale militarilor.

Eleva a recunoscut că este însărcinată în prezent, dar cu un „civil”. Acest „civil” este Vladimir, 27 de ani. Pe pagina sa sunt fotografii cu soldați ruși, iar el este cunoscut drept „comandant Maga”.

Vestul Sălbatic din Ucraina, locul unde soldații ruși abuzează minore ucrainene fără să le pese: „Au început să le spună povești. Iar fetele au crezut”
Fotografii de pe profilul lui Vladimir, despre care se crede că a lăsat-o însărcinată pe Nastia. Foto: VKontakte

„Multe dintre colegele mele vorbesc cu militarii”, a declarat Katia, în vârstă de 14 ani.

Liza din Mariupol spune că unii soldați contractuali încearcă să-și ascundă identitatea. Aranjează o întâlnire, apar în haine civile și apoi te invită la o băutură în apartamentul lor închiriat.

Militarii ruși intervievați au confirmat existența acestor practici. „Fetele sunt peste tot aici, vor să facă bani. De aceea intră în legătură cu noi”, a spus unul dintre ei.

„Părinții lor fie beau, fie muncesc mult și nu au grijă de copiii lor”

Potrivit soldatul Piotr, multe adolescenți din apropierea frontului sunt „de capul lor. Părinții lor fie beau, fie muncesc mult și nu au grijă de copiii lor. După școală, vin la noi, se distrează, și noi la fel. În zonele din prima linie din regiune există multe grupuri și discuții unde militarii corespondează cu adolescente din localitate”.

De ce să apelăm la prostituate? Pur și simplu și lor le place. Suntem ca niște adulți cool pentru ele, știm totul, putem face totul.

Sunt și cazuri când soldații se căsătoresc cu tinerele cu care s-au cunoscut pe front.

Soldații se întâlnesc cel mai adesea cu tinerele prin intermediul funcției „oameni din apropiere” din Telegram sau prin aplicația „Daivincik”. Aici apare mesaje de genul:

  • „Salut, aș vrea să întâlnesc o fată, plătesc pentru orice capriciu”;
  • „Bună ziua, aș dori să întâlnesc o femeie pentru întâlniri, voi plăti“;
  • „Bună dimineața, caut o fată pentru întâlniri ocazionale contra cost”.

Unii soldați au spus că nu au timp de întâlniri, când ei stau 24 de ore din 24 în tranșee.

„Ce fete, ce relații?! Stau într-o tranșee de un an, fetele vin la noi doar în vise”, a spus soldatul Aleksandr.

„Dacă ai fost cu o tipă și ea a scris o declarație poliției, nu se va întâmpla nimic”

Autoritățile locale par să fie conștiente de situație, dar nu reușesc să o oprească din cauza condițiilor de război.

„Dacă ai fost cu o tipă și ea a scris o declarație poliției, nu se va întâmpla nimic”, insistă soldatul Piotr.

Aceste relații reprezintă o problemă gravă, care necesită atenție și măsuri urgente pentru protejarea minorilor din zonele de conflict.

Când oamenii mă întreabă cum mă simt, toată lumea primește întotdeauna răspunsul că e în regulă sau că totul e bine cu mine! Dar nimeni nu va ști vreodată cum mă simt cu adevărat!!!!… – Alina

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Zona retrocedată a Parcului IOR este în flăcări. Pompierii nu au ajuns la fața locului după multiple apeluri la 112: „Vin cam greu”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pepe și-a dus fiul la grădiniță alături de soția lui, Yasi, însă s-a întâlnit și cu fosta soție. Raluca Pastramă nu și-a lăsat fiicele singure, și le-a însoțit în prima zi de școală, însă gestul ei a atras atenția tuturor
Viva.ro
Pepe și-a dus fiul la grădiniță alături de soția lui, Yasi, însă s-a întâlnit și cu fosta soție. Raluca Pastramă nu și-a lăsat fiicele singure, și le-a însoțit în prima zi de școală, însă gestul ei a atras atenția tuturor
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Cine este spionul acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT
Știri România 08 sept.
Cine este spionul acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT
Spion acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT: se întâlnea cu ofițerii KGB la Budapesta
Știri România 08 sept.
Spion acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT: se întâlnea cu ofițerii KGB la Budapesta
Parteneri
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Adevarul.ro
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Stiri Mondene 08 sept.
Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Stiri Mondene 08 sept.
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
ObservatorNews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.ro
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax.ro
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
KanalD.ro
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani

Politic

Promisiunea lui Ilie Bolojan pentru banii economisiți prin tăierile din educație: „Nu vor fi luați și duși în altă parte”
Politică 08 sept.
Promisiunea lui Ilie Bolojan pentru banii economisiți prin tăierile din educație: „Nu vor fi luați și duși în altă parte”
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Exclusiv
Politică 08 sept.
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă