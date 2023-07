Mattias Käit, 25 de ani, este unul dintre cei mai apreciați mijlocași străini ce evoluează în Liga 1. Estonianul a sosit în România, la Rapid București, în ianuarie 2022, după ce a evoluat în țara sa, în Anglia, în Scoția, în Slovenia și în Novergia. Fotbalistul giuleștenilor este unul dintre cei mai iubiți jucători pentru suporterii din Grant.

În natură, nu la mall

Dacă pe teren este foarte vivace, în existența lui de zi cu zi este un tip retras și atent la viața privată. Nu este un fan al rețelelor sociale, tocmai de aceea nu este activ acolo și nici nu are vreo „adresă” în lumea online. Internaționalul estonian, 49 de selecții și 8 goluri, a mărturisit că preferă să se plimbe în natură în Capitală. Probabil, a mărturisit el, cea mai mare bucurie în timpul liber.

„Nu am vreun detaliu favorit în România, să spun că-mi place o trăsătură de caracter sau modul de comportament al oamenilor. Pur și simplu, merg cu valul, cum se spune. Mie îmi place în București, în România, indiferent de anotimp. Încerc mereu să gândesc pozitiv, să iau partea bună din orice lucru. Avem câine, ne plimbăm în parc mult timp. Da, asta da, îmi place că aveți mai multe parcuri mari, altele mai mici, sunt frumoase, aș zice bine întreținute, ceea ce am observat eu. Am fost cu soția și la Therme de câteva ori. Ne petrecem timpul liber în natură, evit să stau în mall-uri sau mai știu eu unde”, a explicat Mattias Käit pentru Libertatea.

El studiază, soția studiază

Când vine vorba de viața personală, estonianul vorbește mult la persoana I plural. „Soția mea, din păcate, nu este cu mine, studiază la Universitate în Estonia. Va sosi și ea în curând, din nou, în România. Studiază ceva în Economie, în business. Eu am studiat design interior când am jucat în Slovenia, cu pandemia, nu vrem să depindem doar de fotbal. Cu siguranță, voi aprofunda studiile în viitor”, a reacționat mijlocașul.

„Cam repeziți, vreți totul repede, înainte de a se întâmpla”

A aflat de România de la un goal-keeper conațional de-ai săi. „În rest, nu știam mai nimic despre țara în sine, despre orașe. Mi-aduc aminte de Euro 2008, eram copil, antrenorul meu (n.red. – Adrian Mutu) a jucat bine acolo. Doar asta știam despre România. Am descoperit o țară OK, iar în București se trăiește bine. La fel cum am întâlnit pe unde m-a mai dus fotbalul, în Marea Britanie, Slovenia sau Norvegia. Chiar dacă românii sunt un pic cam repeziți, bam-bam, vor totul repede, înainte de a se întâmpla”, s-a amuzat balticul.

„Dăm din mâini până ne înțelegem”

Ca orice străin, ca orice român, de altfel, Mattias acuză traficul din Capitală și apoi din țară. „Nu-mi place! E singura chestie ce nu-mi place. Nu mă enervează claxonatul, cât faptul că trebuie să plec cu o oră mai devreme decât ar trebui, ca să ajung undeva, la antrenament sau la vreo întâlnire”, a declarat Kait.

A mărturisit că s-a adaptat repede la viața din România, „am găsit multă prietenie, iar colegii m-au introdus nu doar în familia echipei, ci și ale lor, personale”. S-a amuzat și de modul cum reușește să comunice cu românii, zi de zi: „Mulți oameni știu engleză, dacă nu știu, încercăm să ne înțelegem, folosim limba-gimnastică. Dăm din mâini, ne înțelegem noi cumva”.

