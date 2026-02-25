Primăriile devin aliați activi ai victimelor: notificare rapidă și sprijin pentru prelungirea protecției

Potrivit noii legi, primăriile sunt obligate să contacteze victimele în termen de trei zile de la emiterea ordinului şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a le informa despre posibilitatea prelungirii. Instanţele vor trebui să transmită hotărârile către autorităţile locale în cel mult cinci ore de la pronunţare, pentru a asigura o intervenţie cât mai rapidă.

„Un ordin de protecţie pe hârtie nu este suficient dacă statul rămâne spectator în relaţia cu victimele violenţei domestice. După ce am reuşit să dublăm valabilitatea ordinelor de protecţie şi să garantăm asistenţa juridică gratuită în apel pentru victime, facem acum pasul următor. Prin această lege, transformăm primăriile şi asistenţii sociali în aliaţi activi ai victimelor. Nu mai aşteptăm ca o femeie terorizată să numere singură zilele până când agresorul se poate întoarce legal la uşa ei. Statul este cel care o va suna, o va informa şi o va ajuta să ceară prelungirea protecţiei”, a declarat Monica Berescu, deputată USR.

Ordine de protecție extinse și consiliere obligatorie pentru agresori: măsuri mai dure prin noua lege

Legea mai prevede extinderea valabilităţii ordinelor de protecţie pentru recidivişti, până la maximum 24 de luni, şi introduce măsuri obligatorii pentru reabilitarea agresorilor. Instanţele vor putea dispune participarea acestora la şedinţe de consiliere psihologică sau psihoterapie, iar în cazul celor care consumă alcool sau substanţe psihoactive, judecătorii pot decide integrarea în programe de tratament specializat. Agresorii vor fi obligaţi să informeze lunar poliţia despre respectarea acestor măsuri, iar nerespectarea lor va fi sancţionată cu amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.

„Nu este suficient să îl îndepărtăm pe agresor de victimă. Dacă nu intervenim asupra cauzei, el va face acelaşi lucru altcuiva. Consilierea obligatorie nu este o favoare pentru agresor, este o măsură de siguranţă pentru toţi cei din jurul lui. Ordinul de protecţie capătă o funcţie dublă: pe lângă protejarea imediată a victimei, contribuie la prevenirea comportamentului violent recurent prin tratarea cauzelor, fie că vorbim de asistenţă psihologică sau programe de dezintoxicare”, a explicat Monica Berescu.

Proiectul, co-iniţiat de deputata USR, îşi propune să creeze un sistem mai eficient de protecţie a victimelor şi un mecanism de prevenire a cazurilor viitoare de violenţă domestică. Fiind adoptată de Camera Deputaţilor, legea urmează să fie promulgată.

În ultimii ani au crescut dramatic în România cazurile de femicid și violență domestică. Potrivit statisticilor furnizate pentru Libertatea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în România s-au înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025 nu mai puțin de 662 de cazuri de femicid, în 60 de cazuri, victimele fiind minore. 

În primele luni ale anului 2025, peste 46 de femei au fost ucise în România, majoritatea de către parteneri actuali sau foști. Aceste cifre subliniază gravitatea situației și necesitatea unor măsuri urgente.

Conform datelor prezentate de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, 42% dintre femeile din România au experimentat violență fizică sau abuzuri. Această statistică alarmantă evidențiază amploarea problemei la nivel național. Violența domestică a crescut semnificativ în România, iar sondajele arate date îngrijorătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Știri România 19:00
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan. De ce este acuzat premierul de sindicatele din penitenciare
Știri România 18:23
Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan. De ce este acuzat premierul de sindicatele din penitenciare
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
ObservatorNews.ro
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj