Primăriile devin aliați activi ai victimelor: notificare rapidă și sprijin pentru prelungirea protecției

Potrivit noii legi, primăriile sunt obligate să contacteze victimele în termen de trei zile de la emiterea ordinului şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a le informa despre posibilitatea prelungirii. Instanţele vor trebui să transmită hotărârile către autorităţile locale în cel mult cinci ore de la pronunţare, pentru a asigura o intervenţie cât mai rapidă.

„Un ordin de protecţie pe hârtie nu este suficient dacă statul rămâne spectator în relaţia cu victimele violenţei domestice. După ce am reuşit să dublăm valabilitatea ordinelor de protecţie şi să garantăm asistenţa juridică gratuită în apel pentru victime, facem acum pasul următor. Prin această lege, transformăm primăriile şi asistenţii sociali în aliaţi activi ai victimelor. Nu mai aşteptăm ca o femeie terorizată să numere singură zilele până când agresorul se poate întoarce legal la uşa ei. Statul este cel care o va suna, o va informa şi o va ajuta să ceară prelungirea protecţiei”, a declarat Monica Berescu, deputată USR.

Ordine de protecție extinse și consiliere obligatorie pentru agresori: măsuri mai dure prin noua lege

Legea mai prevede extinderea valabilităţii ordinelor de protecţie pentru recidivişti, până la maximum 24 de luni, şi introduce măsuri obligatorii pentru reabilitarea agresorilor. Instanţele vor putea dispune participarea acestora la şedinţe de consiliere psihologică sau psihoterapie, iar în cazul celor care consumă alcool sau substanţe psihoactive, judecătorii pot decide integrarea în programe de tratament specializat. Agresorii vor fi obligaţi să informeze lunar poliţia despre respectarea acestor măsuri, iar nerespectarea lor va fi sancţionată cu amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.

„Nu este suficient să îl îndepărtăm pe agresor de victimă. Dacă nu intervenim asupra cauzei, el va face acelaşi lucru altcuiva. Consilierea obligatorie nu este o favoare pentru agresor, este o măsură de siguranţă pentru toţi cei din jurul lui. Ordinul de protecţie capătă o funcţie dublă: pe lângă protejarea imediată a victimei, contribuie la prevenirea comportamentului violent recurent prin tratarea cauzelor, fie că vorbim de asistenţă psihologică sau programe de dezintoxicare”, a explicat Monica Berescu.

Proiectul, co-iniţiat de deputata USR, îşi propune să creeze un sistem mai eficient de protecţie a victimelor şi un mecanism de prevenire a cazurilor viitoare de violenţă domestică. Fiind adoptată de Camera Deputaţilor, legea urmează să fie promulgată.

În ultimii ani au crescut dramatic în România cazurile de femicid și violență domestică. Potrivit statisticilor furnizate pentru Libertatea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în România s-au înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025 nu mai puțin de 662 de cazuri de femicid, în 60 de cazuri, victimele fiind minore.

În primele luni ale anului 2025, peste 46 de femei au fost ucise în România, majoritatea de către parteneri actuali sau foști. Aceste cifre subliniază gravitatea situației și necesitatea unor măsuri urgente.

Conform datelor prezentate de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, 42% dintre femeile din România au experimentat violență fizică sau abuzuri. Această statistică alarmantă evidențiază amploarea problemei la nivel național. Violența domestică a crescut semnificativ în România, iar sondajele arate date îngrijorătoare.