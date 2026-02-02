Ce este Cadrul Financiar Multianual 2028-2034

Cadrul Financiar Multianual (CFM) este, în termeni simpli, bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.

În loc să negocieze de la zero în fiecare an, statele membre ale UE cad de acord asupra unui plan financiar care se întinde, de regulă, pe o perioadă de 7 ani. Acesta stabilește limitele maxime de cheltuieli (plafoanele) pentru fiecare mare categorie de politici publice.

CFM 2028-2034 marchează o evoluție clară față de bugetele anterioare:

Cu 2.000 de miliarde de euro, următorul buget al UE este cel mai mare din istorie;

Finanțarea din partea UE va fi acordată numai atunci când principiile statului de drept sunt respectate;

Pentru prima dată, se vor oferi împrumuturi sprijinite de UE (Catalyst Europe) pentru a încuraja investițiile publice în domenii strategice;

Raționalizare pentru rezultate: Mai puține programe, planuri mai simple și flexibilitatea de a acționa rapid în perioade de criză.

Cum vor fi împărțiți banii în noul exercițiu financiar 2028-2034. Sursa foto: commission.europa.eu.

Ce se știe despre bugetul 2028-2034

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro (dublu față de cel actual), pentru a acoperi noile priorități: apărarea, competitivitatea industrială și extinderea UE. Totodată, se discută despre trecerea tuturor fondurilor (inclusiv Coeziunea și Agricultura) la un model similar cu PNRR. Adică statele vor primi banii doar dacă îndeplinesc anumite reforme legislative și ținte precise, nu doar pentru că au cheltuit sumele pe facturi.

Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget 2028-2034 este un român, europarlamentarul Siegfried Mureșan, ceea ce pune România într-o poziție strategică la masa discuțiilor.

Conform primelor simulări, România ar putea primi o alocare-record de peste 60 miliarde de euro în noul exercițiu.

O noutate majoră va fi crearea unui fond masiv (aproximativ 131 de miliarde de euro) – Fondul European pentru Competitivitate – dedicat tehnologiilor critice, spațiului și apărării, pentru ca Europa să nu mai depindă atât de mult de SUA sau China.

Cum va finanța Uniunea Europeană bugetul Cadrului Financiar Multianual 2028-2034

Pentru a finanța acest program ambițios fără a solicita o mai mare contribuție din partea țările membre, Comisia Europeană a propus cinci noi surse de venit ale UE, denumite „resurse proprii”:

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii;

Mecanismele de ajustare a carbonului la frontieră;

Deșeurile electronice necolectate;

Acciza pe tutun;

Contribuțiile din partea marilor corporații care își desfășoară activitatea pe piața unică.

Se preconizează că acestea vor genera 58,5 miliarde de euro pe an. Aceste surse de venit vor ajuta UE să finanțeze noi priorități pe termen lung (tehnologii digitale, curate și de apărare) și, de asemenea, să ramburseze datoria legată de programul de redresare în urma pandemiei de COVID-19 (NextGenerationEU).