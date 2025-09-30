Ce verificăm?

Dacă e prima dată în istoria României când la adunarea generală a ONU nu merge șeful de stat sau de guvern.

Verificare

România nu a fost reprezentată de președintele sau prim-ministrul în exercițiu în mai multe sesiuni ale adunărilor generale ONU anterioare:

la cea de-a 67-a sesiune, România a fost reprezentată de Titus Corlățean, ministrul Afacerilor Externe (26 septembrie 2012);

la cea de-a 66-a sesiune, de Romulus Doru Costea, secretar pentru Afaceri Externe (27 septembrie 2011);

la cea de-a 64-a sesiune, de Cristian Diaconescu, ministrul Afacerilor Externe (26 septembrie 2009).

La Adunarea Generală a ONU din 2025, România a fost reprezentată de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Nicușor Dan a explicat că nu a participat pentru că a considerat mai important să rămână în țară pentru ședințele de coaliție, CSAT și discuții cu investitori. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este principalul organ decizional al ONU, unde au loc discuții internaționale și se iau decizii majore.

Cea de-a 80-a sesiune a avut loc între 23 și 29 septembrie 2025, cu tema „Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.

Concluzie

Afirmația lui Victor Ponta este falsă. România a mai fost reprezentată la Adunarea Generală a ONU de miniștri sau secretari de stat în trecut, fără participarea președintelui sau a prim-ministrului.

