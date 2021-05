După 31 de ani de la evenimentele din decembrie 89, actorul a spus că nu înţelege ce-a putut să-l îndemne să creadă că va fi o mare răsturnare, că vor dispărea comuniştii şi securiştii, care au continuat să îşi facă politica de construire a unor averi personale mari.

„Revoluţia a fost un lucru încântător, pe care l-am iubit şi în care speram foarte mult. Pentru că îmi regretam viaţa trăită până atunci. Speram să trăiesc în libertate, în bunăstare, să începem să construim o ţară frumoasă, adevărată, nouă, cu oameni inteligenţi, cu lucruri minunate în ea. De fapt, m-am păcălit. A fost o mare păcăleală”, a declarat Victor Rebengiuc, invitat la ediţia de duminică a emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV.

Victor Rebengiuc a povestit că Ion Iliescu era cunoscut în mediul artistic, pentru că mergea des la spectacole. Actorul a spus că l-a întâlnit pe fostul președinte al României înainte de 1989 printr-o colegă de breaslă.

„Ea era măritată cu pupilul lui, nu îmi vine în minte numele, şi vedeam la el acasă nişte filme ruseşti interzise. Într-o seară, a venit şi Iliescu cu soţia acolo. Ştiam aşa, se zvonea că e băiat…, că nu se compară cu Ceauşescu, e altfel”.

Rebengiuc a continuat: „Când l-am văzut zâmbind cu gura până la urechi, nu mi-a mai plăcut”.

După mulţi ani, în 2019, Victor Rebengiuc au apărut împreună cu Ion Iliescu în filmul „Medalia de onoare”. Pelicula a primit mai multe premii.

Rebengiuc și-a mai reamintit că la prima lui aniversare de după 1989 a primit un coş cu flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu.

„Am avut spectacol de ziua mea. Când am venit acasă cu Mariana (Mihuţ, n.r.), era un coş mare de flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu, care îmi spunea c-o fi, c-o păţi, să nu mai fie violenţe, ca să putem construi, că ne ştim de atâta vreme…”.

Actorul a apreciat gestul, pentru că Ceauşescu nu trimitea vreodată flori unui om de cultură, după cum a spus Rebengiuc.

Ulterior, a fost invitat la Cotroceni, unde Iliescu a reiterat cele expuse în scrisoare, se întâmpla după Mineriadă, iar actorul i-a replicat: „Domne, eu nu am fost niciodată violent, nu am strigat niciodată jos cineva, am strigat sus altcineva şi, de aici, s-a terminat discuţia”.

Marele actor a caracterizat întoarcerea din drum a regelui Mihai, în 1990, ca un episod „îngrozitor”. În 2017, referindu-se la acel moment, Victor Rebengiuc a declarat la Digi24: „Îmi vine să-l omor pe Iliescu”.

Victor Rebengiuc a mai spus că în 2000, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, l-a votat pe Iliescu, care rămăsese în cursă cu Vadim Tudor.

