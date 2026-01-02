Descoperirea a fost făcută în noaptea de Anul Nou

Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din San Francisco pentru Daily Mail, echipajele de urgență au fost chemate joi dimineață, la ora 2.52, la hotelul Fairmont San Francisco, situat pe Mason Street.

La fața locului, personalul medical a evaluat situația și a declarat o persoană decedată. Ulterior, au intervenit și Departamentul de Poliție din San Francisco, precum și Serviciul Medico-Legal, care au deschis o anchetă.

O sursă citată de Daily Mail a declarat că personalul hotelului a alertat autoritățile după ce a găsit „o femeie albă, de aproximativ 35 de ani, inconștientă”. Au fost începute manevre de resuscitare, însă echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Daily Mail a confirmat ulterior că femeia găsită moartă era Victoria Jones, fiica vedetei de la Hollywood, Tommy Lee Jones.

Ancheta este în plină desfășurare

„La fața locului, ofițerii s-au întâlnit cu echipajele medicale, care au declarat femeia decedată. Medicul legist a efectuat investigațiile necesare”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției din San Francisco pentru Daily Mail. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre posibilele cauze ale morții și nici nu au indicat dacă există suspiciuni de natură penală.

Reprezentanții actorului Tommy Lee Jones, precum și cei ai hotelului Fairmont San Francisco, au fost contactați de presă pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu au oferit comentarii publice.

Cine a fost Victoria Jones

Victoria Jones s-a născut pe 3 septembrie 1991 și este fiica lui Tommy Lee Jones și a celei de-a doua sale soții, Kimberlea Cloughley, cu care actorul a fost căsătorit între 1981 și 1996. Cei doi mai au împreună un fiu, Austin, în vârstă de 42 de ani.

În copilărie, Victoria a avut câteva apariții în filme și seriale. A debutat pe marele ecran în 2002, cu un mic rol în „Men in Black II”, film în care a jucat și tatăl ei. A mai apărut într-un episod din serialul „One Tree Hill” și în filmul „Cele trei înmormântări ale lui Melquiades Estrada”, regizat de Tommy Lee Jones.

Deși nu a mai continuat o carieră în actorie ca adult, Victoria a fost prezentă de-a lungul anilor la evenimente publice alături de tatăl său, inclusiv la premiere de film și festivaluri internaționale. Într-un interviu mai vechi acordat revistei The New Yorker, Tommy Lee Jones vorbea cu admirație despre fiica sa: „E o actriță bună, are carnetul SAG și vorbește o spaniolă impecabilă”, declara actorul.

Moartea Victoriei Jones este anchetată de autoritățile americane, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale. Până atunci, cazul rămâne deschis, iar familia actorului nu a făcut declarații publice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

O româncă din Italia, drogată și violată de soțul prietenei, tot român. Bărbatul a fost arestat
Știri România 08:42
O româncă din Italia, drogată și violată de soțul prietenei, tot român. Bărbatul a fost arestat
Un mecanic de locomotivă a falsificat semnătura impiegatului și era să provoace un accident feroviar grav. Acum riscă pușcăria
Știri România 08:24
Un mecanic de locomotivă a falsificat semnătura impiegatului și era să provoace un accident feroviar grav. Acum riscă pușcăria
Parteneri
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Adevarul.ro
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
Stiri Mondene 01 ian.
Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Stiri Mondene 01 ian.
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
ObservatorNews.ro
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
GSP.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax.ro
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026