Descoperirea a fost făcută în noaptea de Anul Nou

Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din San Francisco pentru Daily Mail, echipajele de urgență au fost chemate joi dimineață, la ora 2.52, la hotelul Fairmont San Francisco, situat pe Mason Street.

La fața locului, personalul medical a evaluat situația și a declarat o persoană decedată. Ulterior, au intervenit și Departamentul de Poliție din San Francisco, precum și Serviciul Medico-Legal, care au deschis o anchetă.

O sursă citată de Daily Mail a declarat că personalul hotelului a alertat autoritățile după ce a găsit „o femeie albă, de aproximativ 35 de ani, inconștientă”. Au fost începute manevre de resuscitare, însă echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Daily Mail a confirmat ulterior că femeia găsită moartă era Victoria Jones, fiica vedetei de la Hollywood, Tommy Lee Jones.

Ancheta este în plină desfășurare

„La fața locului, ofițerii s-au întâlnit cu echipajele medicale, care au declarat femeia decedată. Medicul legist a efectuat investigațiile necesare”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției din San Francisco pentru Daily Mail. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre posibilele cauze ale morții și nici nu au indicat dacă există suspiciuni de natură penală.

Reprezentanții actorului Tommy Lee Jones, precum și cei ai hotelului Fairmont San Francisco, au fost contactați de presă pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu au oferit comentarii publice.

Cine a fost Victoria Jones

Victoria Jones s-a născut pe 3 septembrie 1991 și este fiica lui Tommy Lee Jones și a celei de-a doua sale soții, Kimberlea Cloughley, cu care actorul a fost căsătorit între 1981 și 1996. Cei doi mai au împreună un fiu, Austin, în vârstă de 42 de ani.

În copilărie, Victoria a avut câteva apariții în filme și seriale. A debutat pe marele ecran în 2002, cu un mic rol în „Men in Black II”, film în care a jucat și tatăl ei. A mai apărut într-un episod din serialul „One Tree Hill” și în filmul „Cele trei înmormântări ale lui Melquiades Estrada”, regizat de Tommy Lee Jones.

Deși nu a mai continuat o carieră în actorie ca adult, Victoria a fost prezentă de-a lungul anilor la evenimente publice alături de tatăl său, inclusiv la premiere de film și festivaluri internaționale. Într-un interviu mai vechi acordat revistei The New Yorker, Tommy Lee Jones vorbea cu admirație despre fiica sa: „E o actriță bună, are carnetul SAG și vorbește o spaniolă impecabilă”, declara actorul.

Moartea Victoriei Jones este anchetată de autoritățile americane, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale. Până atunci, cazul rămâne deschis, iar familia actorului nu a făcut declarații publice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE