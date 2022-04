Irpin, un oraș aflat la doar 20 de kilometri de Kiev, a fost ținta armatei ruse încă de la începutul invaziei. Autoritățile locale spun că invadatorii au ucis cu brutalitate civili. Primarul Oleksandr Markushin a spus că mai multe femei și fete au fost împușcate de ruși, după care aceștia au călcat cu tancurile peste trupurile lor.

Cadavrele au fost lăsate în plină stradă de ruși, iar autoritățile din Ucraina le-au învelit și urmează să le îngroape cel mai probabil într-una din gropile comune.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV