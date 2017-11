VIDEO/ Ionuț Mișa a plâns în direct în timp ce vorbea despre noile măsuri fiscale

Ionuț Mișa a plâns în direct în timp ce vorbea despre noile măsuri fiscale. Invitat miercuri seară la Antena 3, ministrul Finanțelor nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a dat asigurări că salariile nu vor scădea, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

„Eu am 19 ani de experiență în acest domeniu (…) Am responsabilitatea necesară pentru a face lucrurile așa cum trebuie pentru că eu, ca finanțist, eu ca tată, am trei copii, eu am responsabilitatea faptelor. Dacă exista vreun risc ca salariile să scadă, spuneam asta de la bun început”, a spus Ionuț Mișa, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul de Finanțe și-a dat cuvântul său de tată că salariile nu vor scădea, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

”Sub cuvântul dumneavoastră de tată, sub cuvânt de onoare de ministru, aveți garanția, puteți da garanția că este exclusă scăderea salariilor”, i-a spus Gâdea ministrului

”Da, domnule Gâdea și am să vă spun și de ce: orice angajator responsabil şi de bună-credinţă nu va reduce salariul angajatului şi nu se va gândi să ia din beneficiul pe care statul îl acordă unui angajat în interes propriu. Doar un angajator care nu e responsabil poate face un astfel de lucru. Vorbim de mediul privat, pentru că la stat acest lucru e exclus”, a adăugat ministrul Finanţelor.

În momentul în care a dat asigurări că nu va urma o scădere a salariilor, Ionuț Mișa nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a început să îi tremure vocea.