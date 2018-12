John Smith avea vârsta de 14 ani când a căzut într-un lac înghețat în timp ce juca hochei, în 2015.

El a stat în apa rece mai bine de un sfert de oră, înainte să fie tras la suprafață. Pompierii sosiți la fața locului afirmă că l-au găsit fără semne de viață și au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, doctorii s-au dat bătuți, însă mama lui adoptivă, Joyce Smith, nu.

În momentul în care ea a început să se roage cu voce tare la Dumnezeu pentru ca fiul ei să nu moară, John s-a reîntors la viață. Doctorii afirmă că acest lucru este un miracol.

„După ce am intrat în camera lui, mi-am pus mâinile pe picioarele lui și am simțit că erau reci. Știam că el este mort. În acel moment am început să mă rog cu voce tare, implorându-l pe Dumnezeu să-i dea viața înapoi fiului meu. Înainte de a mă ruga, asistentele i-au măsurat pulsul timp de 27 de minute, fără niciun semn de viață. Din momentul în care am început să mă rog i-a reapărut pulsul. Au fost șocați”, a spus femeia.

După acest moment, el a rămas internat timp de 16 zile și a plecat acasă pe picioarele lui, perfect sănătos.

Joyce și Brian Smith l-au adoptat pe băiat din Guatemala pe când acesta avea doar 5 luni. Cei doi au mai avut copii în trecut, însă au fost încântați de perspectiva unei adopții.

Această poveste a atras atenția producătorilor de la Hollywood, care au făcut un film, în care joacă Topher Grace, Josh Lucas și Chrissy Metz. Pelicula va apărea în cinematografe de Paște, în 2019. Numai trailerul clipului a fost văzut de 46 de milioane de ori pe Facebook.

FOTO: EPA