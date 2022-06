Problemele cu care se confruntă soldații ruși în Ucraina încep să iasă la iveală și pe canale proruse.

De exemplu, postări Telegram preluate de jurnaliști Mirror sau Politico arată cum rezerviști trimiși din Donbas în oblastul Herson cer să se întoarcă acasă.

Motivul, spune jurnalistul Christopher Miller, aflat de 12 ani în estul Europei, este faptul că luptă „în frig și foame, fără medicamente”, aruncați să fie măcelăriți fără arme decente.

Video from pro-Russian Telegram: DNR 113th regiment complains to Putin theyve been fighting on the front in Kherson region “in hunger and cold;” no meds. They say theyre thrown to the slaughter without proper weapons, and ask to return to Donetsk, to stop mobilization there. pic.twitter.com/jLDTil2nmK