Mai multe furtuni au zguduit vestul provinciei Saskatchewan, din centrul Canadei, marți după-amiază.

La ora locală 17:52, meteorologii au spus că urmăresc o furtună severă, care produce o tornadă, și se deplasează cu 20 km/h.

Environment Canada a emis apoi două avertizări de tornadă pentru Saskatchewan, care le-au înlocuit pe cele inițiale, de furtună. Autoritățile au avertizat că este o situație periculoasă, care amenință viețile oamenilor.

Ca regulă, localnicii sunt sfătuiți de Environment Canada să se adăpostească imediat în case, dacă observă că se apropie o tornadă și să stea departe de pereți și ferestre.

Unul dintre martorii fenomenului a povestit ce a văzut timp de aproape 20 de minute. „Am crezut că se mișcă repede, dar a fost una dintre cele mai lente mișcări pe care le-am văzut vreodată la o tornadă. A fost cu adevărat ciudat”, a spus el.

Pagubele au fost minime și nimeni nu a fost rănit, a relatat martorul ocular.

#skstorm Some photos of the tornado 4 miles north of Darcy, SK. June 15, 2021 5:48pm pic.twitter.com/i7Q0iy6hgb