„Este o problemă foarte dificilă. Şi este exact întrebarea pe care am pus-o tuturor partenerilor noştri. Până în prezent, nu am primit niciun răspuns clar şi fără echivoc”, a declarat Zelenski după summitul şefilor de stat şi de guverne ai Coaliţiei de Voință.

În urma summitului de la Paris, Kievul a primit promisiuni privind garanţii de securitate din partea Occidentului. Zelenski a remarcat o „voinţă politică” a aliaţilor Ucrainei de a-i furniza „garanţii de securitate solide”, dar a cerut ca aceste garanţii să aibă un caracter constrângător juridic şi „să fie susţinute de către Parlamente, să fie susţinute de către Congresul american”.

Preşedintele ucrainean estimează că Ucraina trebuie să aibă, pentru a-şi asigura securitatea, o armată de 800.000 de oameni, adică de două ori mai mare decât armatele franceză şi britanică la un loc, şi care să fie „dotată cu armament adecvat”. „Este important să depunem eforturi să garantăm finanţarea tuturor acestor lucruri”, a cerut Volodimir Zelenski.

Amintim că cele 35 de țări ale „Coaliției voluntarilor”, printre care se numără și România, au validat „Declarația de la Paris” care detaliază „garanții solide de securitate pentru o pace durabilă și stabilă” în Ucraina.

Potrivit BBC, doar Franța și Marea Britanie iau în considerare trimiterea de trupe în Ucraina pentru a-i asigura securitatea și suveranitatea în cazul unui acord de pace cu Rusia.

România nu ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina, ci va oferi ajutor logistic și va ajuta la pregătirea soldaților ucraineni pe teritoriul țării noastre, iar Turcia și Bulgaria se vor ocupa de deminarea Mării Negre.

