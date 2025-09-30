„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, a transmis DRDP Craiova.

De asemenea, finalul lunii septembrie a adus zăpadă și temperaturi negative în zonele montane înalte. Totodată, în zona Capra, pe Transfăgărășan, ninge încă de luni, iar stratul de zăpadă are deja câțiva centimetri.

Totodată și Bâlea Lac a fost acoperit de zăpadă, iar pe crestele munților, zăpada măsoară 10 centimetri.

Salvamontiștii din Brașov au o serie de recomandări pentru români, mai ales după ce vremea s-a răcit și a nins la munte. Aceștia au explicat ce trebuie să faci și ce să eviți în contextul scăderilor de temperatură.



