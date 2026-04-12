Polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în misiune pentru asigurarea siguranței traficului pe străzile Bucureștiului în perioada sărbătorilor pascale, au înregistrat viteza autoturismului cu ajutorul aparatului radar. În urma verificărilor, s-a constatat că la volan se afla finanțatorul FCSB, care nu avea asupra sa documentele necesare, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere.

Pe lângă sancțiunea contravențională, autoritățile au decis suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de trei luni.

Contactat de GSP.ro, Gigi Becali a declarat că va contesta măsura: „Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm! Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer!”.

Evenimentul a stârnit discuții în mediul online, mulți comentatori subliniind importanța respectării limitelor de viteză pentru siguranța rutieră. Autoritățile continuă să supravegheze circulația rutieră în contextul sărbătorilor, pentru a preveni accidentele.

