Vorbind „în numele poporului”, Bonya a abordat subiecte sensibile, de la frica generalizată din societate, la criza economică și problemele locale pe care susține că oficialii le ascund.

Mesajul a devenit rapid viral, strângând peste 500.000 de aprecieri în doar 13 ore și provocând, în mod neobișnuit, o reacție oficială din partea Kremlinului.

Oamenii caută pe Google cum să părăsească Rusia

Într-un ton direct, Bonya i-a transmis președintelui rus că, deși îl consideră un politician puternic, este izolat de realitatea cetățenilor săi. Ea a subliniat climatul de teamă care domină țara.

„Vladimir Vladimirovici, oamenii se tem de tine. Bloggerii și artiștii se tem de tine, guvernatorii se tem de tine. Dar tu ești președintele țării noastre. Nu cred că ar trebui să ne fie frică”, a spus Victoria Bonya.

Bloggerița a adăugat că ea personal nu se teme, deoarece vorbește „din inimă”.

Dincolo de aspectul psihologic, Bonya a atras atenția asupra unei crize economice acute care lovește cetățenii de rând și micii antreprenori.

„Au fost jefuiți de tot ce au și tot le este luat. Afacerile sunt pe moarte”, a acuzat ea. Din cauza acestor dificultăți, a precizat bloggerița, una dintre cele mai populare căutări pe internet în acest moment este „cum să părăsești Rusia”.

Victoria Bonya este o bloggeriță cunoscută în Rusia. Foto: Profimedia

Cele cinci probleme majore ascunse de autoritățile locale

Bonya a enumerat o serie de crize punctuale despre care susține că „niciun guvernator nu va vorbi” președintelui:

Cenzura digitală: Blocarea constantă a internetului. Inundațiile din Daghestan: Situația în care victimele au fost abandonate de autorități în primele zile ale dezastrului. Dezastrul ecologic din Anapa: Poluarea plajelor și a Mării Negre cu păcură, problemă încă nerezolvată integral. Vânătoarea speciilor protejate: Legislația care permite uciderea animalelor aflate pe cale de dispariție (incluse în Cartea Roșie). Abuzurile împotriva animalelor: Confiscarea și uciderea animalelor în regiunea Novosibirsk.

Pe lângă aceste teme, ea a denunțat urmărirea penală a altor creatori de conținut, precum Valeria (Lerchek) și Artem Chekalin (cel din urmă fiind condamnat recent, pe 13 aprilie, la șapte ani de închisoare).

De asemenea, l-a criticat dur pe deputatul Vitali Milonov, numindu-l „un personaj dezgustător” pentru declarațiile sale jignitoare.

Soluția propusă

Pentru a scurtcircuita cenzura oficialilor de rang inferior, Victoria Bonya i-a sugerat lui Vladimir Putin crearea unei platforme de mesagerie (dând ca exemplu Max Messenger) unde cetățenii să îi poată scrie direct despre problemele lor.

„Trebuie să vedem ce gândesc oamenii astăzi. Guvernul servește poporul. Nu invers”, a concluzionat Victoria Bonya.

Răspunsul Kremlinului

Apelul nu a trecut neobservat la nivel înalt. Joi, 16 aprilie, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat public mesajul bloggeriței.

Acesta a recunoscut impactul videoclipului și vizualizările masive, încercând totodată să tempereze criticile.

„Multe subiecte sunt abordate acolo, în mod specific, și se lucrează efectiv la ele. Da, acestea sunt într-adevăr subiecte de mare importanță, dar, ca să fiu corect, se lucrează mult la ele, sunt implicați un număr mare de oameni și nimic din toate acestea nu este ignorat”, a asigurat Dmitri Peskov.

Victoria Bonya locuiește în prezent în afara Rusiei, dar folosește frecvent platformele sale de socializare pentru a comenta evenimente majore și nedreptăți din țara natală, implicându-se vocal în campanii de susținere a drepturilor animalelor sau în procese mediatizate, precum cazul eliberării lui Artem Chekalin sau litigiul imobiliar al artistei Larisa Dolina.

