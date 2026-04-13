„Nu trimitem felicitări țărilor neprietenoase. Iar Ungaria este o astfel de țară, sprijină sancțiunile împotriva noastră”, a explicat Peskov în discuția cu jurnalistul Alexander Iunașev.

Peskov a fost întrebat dacă acest refuz înseamnă că Moscova a avut o relație exclusiv cu fostul premier Viktor Orbán.

„Am avut un dialog cu el”, a răspuns oficialul rus. Orbán, considerat unul dintre puținii aliați ai lui Vladimir Putin în Europa, a pierdut alegerile în fața lui Magyar, liderul opoziției.

Ungaria a fost inclusă pe lista „statelor neprietenoase” a Rusiei încă din 5 martie 2022, ca parte a unui decret guvernamental. Totuși, în aprilie 2022, Vladimir Putin i-a trimis o telegramă de felicitare lui Orbán pentru succesul coaliției sale la alegerile parlamentare, conform Meduza.

Într-un briefing pe 13 aprilie 2026, Peskov a subliniat că Rusia „respectă alegerea făcută de poporul ungar” și că Moscova speră să continue „contacte pragmatice” cu noii lideri din Budapesta.

