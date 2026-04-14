O nouă realitate diplomatică

Deși Moscova a evitat să îl felicite oficial pe Magyar imediat după victoria electorală, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că Rusia este pregătită să colaboreze.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție disponibilitatea sa de a se angaja într-un dialog pragmatic. Există o voință reciprocă din partea noastră și ne vom inspira din pașii specifici făcuți de noul guvern maghiar”, a declarat Dmitri Peskov.

În ciuda acestor declarații, Peskov a clarificat că Ungaria și-a pierdut statutul privilegiat, fiind acum inclusă în categoria „țărilor neprietenoase”, la fel ca restul statelor europene.

Într-o mișcare de imagine ce amintește de distanțarea rapidă de liderul sirian Bashar al-Assad după căderea acestuia, Kremlinul a minimizat pierderea lui Orbán.

„Nu am fost niciodată prieteni cu Orbán”, a susținut Dmitri Peskov, adăugând că Rusia respectă alegerea poporului maghiar.

Pragmatism dictat de geografie și energie

La preluarea mandatului, Péter Magyar a indicat că nu va exista o ruptură imediată și dramatică a relațiilor economice cu Rusia, dintr-un motiv simplu: dependența energetică.

Noul premier moștenește o economie vulnerabilă, care se bazează pe Moscova pentru mai bine de 80% din necesarul de petrol și gaze naturale.

„Nu putem schimba geografia”, a subliniat Magyar în fața presei, recunoscând că importurile de energie rusească vor continua pe termen scurt.

„Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici. Dar vom încerca să ne diversificăm”, a adăugat noul șef al guvernului de la Budapesta.

Ruptura majoră

Dacă pe plan economic Magyar promite continuitate temporară, pe plan geopolitic el refuză categoric să mai joace rolul de „avocat” al lui Vladimir Putin în Europa. Spre deosebire de predecesorul său, noul premier consideră clar Rusia drept stat agresor în Ucraina.

Întrebat cum va gestiona o eventuală discuție cu liderul de la Kremlin, Magyar a răspuns fără echivoc: „Dacă sună Vladimir Putin, voi răspunde. Dacă am vorbi, i-aș putea spune că ar fi bine să punem capăt crimelor după patru ani și războiului”.

Acest discurs marchează un contrast uriaș față de politica din era Orbán. În ultimii ani, fostul premier maghiar a acționat sistematic în favoarea intereselor rusești. A blocat sau întârziat în mod repetat pachetele de ajutor financiar și militar ale UE pentru Kiev, făcând, în același timp, lobby pentru relaxarea sancțiunilor impuse Moscovei.

Totodată, Orban menținut o relație personală strânsă cu Putin, interceptări scurse în presă dezvăluind că i-ar fi transmis liderului rus: „Sunt la dispoziția dumneavoastră”.

De altfel, rapoarte recente indică faptul că serviciile de informații ruse și aparatul de propagandă afiliat statului ar fi încercat să influențeze direct alegerile din Ungaria pentru a-l salva pe Viktor Orbán.

Schimbarea de regim de la Budapesta obligă acum Moscova să își recalibreze urgent strategia în inima Europei.

