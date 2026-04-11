„Consider necesar să asigurăm crearea și dezvoltarea ulterioară a modelelor fundamentale de IA autohtone. Ele trebuie să fie competitive la scară mondială și, în același timp, să aibă cel mai înalt nivel de suveranitate”, a declarat Putin.

Conform acestuia, suveranitatea presupune ca întregul ciclu de dezvoltare și instruire al modelelor de tip LLM (Large Language Model) să fie realizat exclusiv de dezvoltatori ruși.

„Astfel, inginerii noștri vor putea controla toți parametrii acestor sisteme complexe”, a adăugat el.

Pentru a sprijini acest obiectiv, Putin a instituit o comisie specială, având ca sarcină principală dezvoltarea soluțiilor IA destinate apărării și securității naționale. În aceeași zi, președintele american Donald Trump a lăudat, printr-o postare pe rețeaua socială Truth Social, compania de software de apărare Palantir Technologies, spunând că aceasta „a demonstrat capacități excepționale de luptă și echipamente de înaltă performanță”.

„Întrebați-i doar pe inamicii noștri!”, a scris Trump.

Palantir este compania din spatele sistemului Maven Smart System, descris de Forbes drept „coloana vertebrală a operațiunilor militare americane bazate pe IA”.

Conform publicației, acest sistem a permis forțelor armate ale SUA să lovească peste 1.000 de ținte în primele 24 de ore ale campaniei împotriva Iranului, un rezultat considerat „de neconceput” fără utilizarea inteligenței artificiale.

Sistemul Maven integrează imagini satelitare, transmisii video de la drone, date radar și informații din surse de intelligence electronic într-o singură interfață. Acesta ajută operatorii să clasifice țintele, să recomande armamentul adecvat și să creeze pachete de atac aproape în timp real. Potrivit Forbes, utilizarea Maven reduce resursele umane necesare pentru analiză cu aproximativ 90%.

Generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a confirmat, pe 11 martie, că IA joacă un rol crucial în procesarea rapidă a datelor, facilitând luarea deciziilor de atac înainte ca inamicul să poată reacționa.

„Oamenii vor lua întotdeauna deciziile finale despre ce ținte să lovească și când, dar instrumentele avansate de IA pot transforma procesele ce durau ore sau chiar zile în secunde”, a declarat oficialul american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE