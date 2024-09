„Mă bucur să aud că Donald Trump este în siguranță și nevătămat. Cele mai bune urări pentru el și familia lui. Este bine că suspectul în tentativa de asasinat a fost prins rapid. Acesta este principiul nostru: statul de drept este primordial și violența politică nu are loc nicăieri în lume”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. Its good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in…