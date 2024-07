UPDATE 3.00: Un reporter de la Axios afirmă, citând surse apropiate de anchetă, că Donald Trump a fost lovit de fragmente de sticlă, şi nu de vreun glonte.

UPDATE 2.30: O persoană a deschis focul la mitingul de campanie al lui Donald Trump din orașul american Butler, din motive încă necunoscute.

UPDATE 2.18: Tot incidentul a fost filmat. În imagini se vede cum Donald Trump se întoarce în dreapta, după ce se aud mai multe pocnituri. Își duce apoi imediat mâna la ureche, înainte să se lase în jos și să fie înconjurat de agenții Secret Service.

Participanții la miting încearcă și ei să se lase în jos, în timp ce unii oameni din mulțime strigă.

There appears to have been a shooting at Donald Trumps rally. Details not yet known. pic.twitter.com/fZNLLXcgOM

UPDATE 2.16: Imagini cu coloana de mașini care îl escorta pe fostul președinte american din orașul Butler, acolo unde a avut loc incidentul, au fost postate pe rețelele de socializare.

UPDATE 2.13: Liderul democrat al Senatului american a transmis că este îngrozit de incidentul de la mitingul lui Donald Trump și a condamnat violența politică.

„Sunt îngrozit de ceea ce s-a întâmplat la mitingul lui Trump din Pennsylvania și ușurat că fostul președinte este în siguranță. Violența politică nu are ce căuta în țara noastră”, a transmis Chuck Schumer, liderul democrat al Senatului.

UPDATE 2.10: Donald Trump a transmis că este „bine” și că este verificat de medici, la o clinică.

Totodată, un purtător de cuvânt al Secret Service, serviciul responsabil atât de paza președintelui american, cât și de a foștilor președinți sau a candidaților, a anunțat, la rândul său, că acesta se află în siguranță.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.