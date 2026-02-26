Zelenski a respins sugestiile lui Trump precum că Ucraina ar bloca procesul de pace. „Noi am susţinut întotdeauna pacea. Când eşti acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în oraşul tău, bineînţeles că vrei să opreşti războiul”, a subliniat președintele ucrainean.

În schimb, Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să tergiverseze discuţiile de pace, pentru a evita să facă concesii. „Ei încearcă să se joace cu preşedintele Statelor Unite”, a avertizat șeful statului ucrainean.

Întrebat de Fox News dacă el crede că liderul rus Vladimir Putin face un fel de joc cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a răspuns: „Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”.

Zelenski a precizat că Ucraina este gata pentru înghețarea războiului pe frontul actual, cu un armistiţiu urmat de negocieri. El a reiterat totodată că nu va accepta cererea regimului de la Moscova ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reuşit să-l cucerească în aproape 12 ani de luptă.

Președintele ucrainean a recunoscut că unii dintre conaționalii săi sunt obosiţi de război. „Toată lumea vrea pace şi mulţi oameni sunt obosiţi. Dar credeţi-mă, nu toată lumea este pregătită să mănânce ce ne-a pregătit Putin”, a spus el, reiterând o nemulțumire generală față de faptul că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei, parte agresoare.

Volodimir Zelenski l-a îndemnat din nou pe Donald Trump să viziteze Ucraina: „Va vedea rezultatul atacurilor. Şi va vedea cum trăieşte cu adevărat naţiunea. Nu doar supravieţuieşte”.

În pofida pierderilor grele, atât umane, cât și materiale, Zelenski a salutat rezistenţa țării sale. „Rusia nu a putut şi nu poate să ne ocupe. Ei (rușii – n.r.) nu au câştigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independenţa şi libertatea. Ei nu au schimbat ţara. Ei nu au schimbat steagul nostru. Sunt sigur că Rusia a recunoscut – recunoaşte cu adevărat acum – că a fost o mare greşeală” faptul că a invadat Ucraina, a conchis Zelenski.

Interviul realizat de Fox News a fost publicat în contextul unei noi discuții telefonice între Volodimir Zelenski și Donald Trump, care a avut loc miercuri, în ajunul unei întâlniri, la Geneva, între negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.

