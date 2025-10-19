Într-un interviu pentru NBC News, Zelenski a declarat: „Dacă vrem să oprim acest război și să mergem urgent la negocieri de pace, pe cale diplomatică, trebuie să rămânem unde suntem și să nu dăm ceva suplimentar (teritorii) lui Putin doar pentru că el vrea (asta).”

Președintele l-a numit pe Putin terorist, dar a confirmat că este gata să se întâlnească cu el față în față. „Dacă vrem într-adevăr să avem o pace justă și durabilă, avem nevoie de ambele părți ale acestei tragedii… Cum pot exista înțelegeri despre noi fără noi?” a adăugat el.

Întrebat dacă intenționează să meargă la Budapesta, Zelenski a spus că i-a comunicat lui Trump că este pregătit.

Conform The Washington Post, în timpul ultimei conversații cu Trump, Putin a cerut controlul total asupra regiunii Donețk pentru a pune capăt războiului, sugerând că ar putea ceda părți din regiunile Zaporijia și Kherson în schimb.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Trump a vorbit cu Putin pe 16 octombrie pentru prima dată în aproape două luni și ulterior a anunțat planuri pentru întâlnirea lor la Budapesta. Ar fi prima apariție a lui Putin în capitala unui stat membru UE de la începutul invaziei pe scară largă.

Potențiala călătorie a lui Putin la Budapesta este complicată de riscurile implicate în traversarea spațiului aerian european, după cum relatează Ukrainska Pravda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE