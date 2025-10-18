Pe unde va zbura avionul lui Vladimir Putin

Întâlnirea dintre fostul președinte american și liderul rus în capitala Ungariei pune Europa într-o poziție incomodă. Discuțiile despre pacea în Ucraina vor avea loc pe teritoriul UE, dar fără participarea oficială a Uniunii.

Călătoria lui Putin la Budapesta implică dificultăți majore. Avionul prezidențial rus are nevoie de permisiuni speciale pentru a survola spațiul aerian european, din cauza sancțiunilor impuse Rusiei. Alternativ, Putin ar putea alege o rută mult mai lungă, ocolind coastele Greciei prin Mediterana și traversând Muntenegru și Serbia.

O rută posibilă ar fi prin coasta estică a Mării Negre și Turcia, apoi prin Bulgaria și Serbia sau România până în Ungaria. Ministrul de Externe ungar, Peter Szijarto, a declarat: „Îl așteptăm pe președintele Putin cu respect. Ne vom asigura că poate intra în Ungaria, să aibă conversații fructuoase și să se întoarcă acasă în siguranță.”

Orbán i-a enervat pe liderii UE încă de anul trecut

Întâlnirea are loc într-un context sensibil. Ungaria se află în proces de retragere din Tribunalul Penal Internațional, decizie care va intra în vigoare în iunie 2026. Acest lucru oferă o oarecare protecție lui Putin, care are un mandat de arestare emis de TPI.

Orbán, care a oferit de mai multe ori Budapesta ca loc de întâlnire pentru Moscova și Washington, a iritat deja liderii europeni anul trecut cu o „misiune de pace” auto-impusă la Moscova.

De ce are Budapesta conotații negative pentru Kiev

Alegerea Budapestei ca loc de întâlnire are conotații negative pentru Kiev. În 1994, Ucraina și Rusia, alături de Regatul Unit și Statele Unite, au semnat aici memorandumul prin care Kievul renunța la armele nucleare în schimbul respectării integrității sale teritoriale de către Moscova.

O diplomată europeană, citată de El Pais, afirmă: „Locul este ales cu grijă, de el poate beneficia Rusia, pentru că adâncește fisurile din UE cu privire la Kremlin. Și în plus, îi poate face o imensă favoare lui Orbán, care anul viitor se confruntă cu alegeri chiar la el acasă.”

În culise, se vorbește despre un „coșmar politic”

Uniunea Europeană se află într-o poziție dificilă. Deși oficial se declară deschisă la orice inițiativă care ar putea aduce pacea în Ucraina, în culise, mai multe surse vorbesc despre un „coșmar politic” pentru Uniune.

Alberto Alemanno, cercetător în domeniul Democrației la Universitatea Harvard, comentează: „Întâlnirea de la Budapesta între Putin și Trump marchează utilizarea strategică a Ungariei ca veriga cea mai slabă a UE ca actor geopolitic.

Arată, de asemenea, un Orbán servil care datorează mai mult Rusiei și SUA decât UE, în timp ce îi oferă un cadou într-un moment în care își adâncește critica față de Uniune pentru a-și salva viitorul politic.”

Comisia Europeană încearcă să abordeze noua situație cu pragmatism. Un purtător de cuvânt anonim a declarat vineri: „Trăim în lumea reală. Întâlnirile nu au loc întotdeauna în ordinea sau formatul exact pe care ni l-am dori, dar dacă întâlnirile ne aduc mai aproape de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, ar trebui să le salutăm.”

Întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta reprezintă o provocare majoră pentru unitatea și strategia UE în conflictul din Ucraina.

Rămâne de văzut cum va gestiona UE această situație delicată și care vor fi implicațiile pe termen lung ale acestei întâlniri pentru relațiile dintre Rusia, SUA și Europa.

