Volodimir Zelenski nu vrea să facă compromisuri teritoriale

„Stăm acolo unde stăm – este un compromis mare. Ei au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru. Și suntem gata să discutăm despre pace acum pe baza principiului «stăm acolo unde stăm». Este un compromis mare”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită să accepte compromisuri reale, dar nu pe cele care ar afecta independența și suveranitatea țării.

El a respins ferm orice propunere care ar putea fi interpretată ca un ultimatum din partea Rusiei, pe care a descris-o drept un agresor recunoscut pe plan internațional.

„Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu să primim din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresori. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Nu s-a schimbat nimic… Ce ne oferă Rusia drept compromis? La ce sunt ei dispuși? Au spus: «Suntem gata să nu ocupăm alte regiuni ale voastre». Dar asta este terorism. Chiar și aceste cuvinte sunt terorism. «Sunt gata să nu vă omor – dați-ne totul». Ce înseamnă asta? Nu este un compromis. Este un ultimatum. De aceea am spus: «Suntem gata pentru compromisuri care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, armata noastră, oamenii noștri și copiii noștri. Dar nu suntem pregătiți pentru ultimatumuri»”, a mai declarat Zelenski.

Potrivit sursei citate, pe 18 februarie, în Geneva, Elveția, au avut loc negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski a anunțat că s-a ajuns la un acord privind monitorizarea respectării încetării focului cu participarea Statelor Unite.

Totuși, el a menționat că discuțiile despre soluționarea conflictului necesită o mai mare claritate asupra compromisurilor politice și o întâlnire între liderii implicați.

Negocieri de pace Rusia-Ucraina tensionate la Geneva

În timp ce Zelenski discuta cu Axios, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau la Geneva pentru a treia rundă de discuții directe. Principalul punct de dispută rămâne controlul asupra Donbasului, din care aproximativ 10% este încă deținut de Ucraina.

Zelenski a menționat că mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner i-au transmis că Rusia dorește sincer să încheie războiul. Totuși, el se arată pesimist și le-a transmis acestora că nu va susține o viziune asupra păcii pe care poporul ucrainean ar considera-o „o poveste nereușită”.

În interviul său de 37 de minute, Zelenski a subliniat că orice acord trebuie supus unui referendum național. „Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta (SUA)”, a spus Zelenski, referindu-se la posibilitatea renunțării la Donbas.

„Aceasta este o parte din țara noastră, cetățenii noștri, steagul nostru, pământul nostru”, a adăugat el. Președintele ucrainean este dispus să discute o retragere a trupelor, dar cere ca și Moscova să își retragă trupele la o distanță echivalentă. El respinge însă pretenția Rusiei asupra suveranității regiunii.



