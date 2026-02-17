Volodimir Zelenski respinge ideea cedării Donbasului către Rusia: „Poporul ucrainean nu va ierta SUA și nici pe mine”

Negocieri de pace Rusia-Ucraina tensionate la Geneva

În timp ce Zelenski discuta cu Axios, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau la Geneva pentru a treia rundă de discuții directe. Principalul punct de dispută rămâne controlul asupra Donbasului, din care aproximativ 10% este încă deținut de Ucraina.

Zelenski a menționat că mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner i-au transmis că Rusia dorește sincer să încheie războiul. Totuși, el se arată pesimist și le-a transmis acestora că nu va susține o viziune asupra păcii pe care poporul ucrainean ar considera-o „o poveste nereușită”.

Poporul ucrainean nu va ierta niciodată cedarea Donbasului

În interviul său de 37 de minute, Zelenski a subliniat că orice acord trebuie supus unui referendum național. „Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta [SUA]”, a spus Zelenski, referindu-se la posibilitatea renunțării la Donbas. „Aceasta este o parte din țara noastră, cetățenii noștri, steagul nostru, pământul nostru”, a adăugat el.

Președintele ucrainean este dispus să discute o retragere a trupelor, dar cere ca și Moscova să își retragă trupele la o distanță echivalentă. El respinge însă pretenția Rusiei asupra suveranității regiunii.

Foto: Profimedia

Propunerea mediatorilor americani nu apără suveranitatea Ucrainei

Statele Unite au sugerat crearea unei „zone economice libere” demilitarizate în Donbas, fără a lua o poziție clară asupra suveranității. Zelenski consideră că înghețarea liniilor actuale de conflict ar putea fi acceptabilă pentru poporul ucrainean. „Cred că dacă documentul va stipula… că rămânem pe linia de contact, oamenii vor susține acest lucru [într-un] referendum. Aceasta este opinia mea”, a afirmat el.

Zelenski a criticat declarațiile fostului președinte Donald Trump, care a cerut de două ori ca Ucraina să facă concesii. „Sper că este doar tactica lui și nu decizia”, a spus Zelenski, mulțumindu-i totuși lui Trump pentru eforturile sale de mediere.

Zelenski spune că Rusia nu negociază cu adevărat, ci doar trage de timp

Schimbarea conducerii delegației ruse, acum condusă de consilierul lui Putin, Vladimir Medinski, ridică noi îngrijorări. Zelenski se teme că discuțiile ar putea fi prelungite pentru a câștiga timp pe front. „Nu avem timp pentru toate aceste prostii. Trebuie să decidem și să terminăm războiul”, a spus el.

„Am fost dezamăgit să aud asta. În opinia mea, domnul Medinski nu este un negociator serios. A mai participat anterior, fără niciun rezultat. Revenirea sa îmi spune că Putin nu ia în serios aceste negocieri”, a declarat Michael McFaul, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia, pentru Deutsche Welle.

Când ar putea avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina

Zelenski a menționat posibilitatea ca alegeri prezidențiale să aibă loc odată cu referendumul, dar a precizat că o astfel de decizie depinde de voința poporului: „Vom vedea ce își doresc ei.” Totuși, el a catalogat poziția Rusiei de a accepta un armistițiu de doar o zi pentru organizarea votului național drept absurdă, sugerând că Moscova nu este pregătită pentru o pace autentică, potrivit Axios.

