Negocieri de pace Rusia-Ucraina tensionate la Geneva

În timp ce Zelenski discuta cu Axios, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau la Geneva pentru a treia rundă de discuții directe. Principalul punct de dispută rămâne controlul asupra Donbasului, din care aproximativ 10% este încă deținut de Ucraina.

Zelenski a menționat că mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner i-au transmis că Rusia dorește sincer să încheie războiul. Totuși, el se arată pesimist și le-a transmis acestora că nu va susține o viziune asupra păcii pe care poporul ucrainean ar considera-o „o poveste nereușită”.

Poporul ucrainean nu va ierta niciodată cedarea Donbasului

În interviul său de 37 de minute, Zelenski a subliniat că orice acord trebuie supus unui referendum național. „Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta [SUA]”, a spus Zelenski, referindu-se la posibilitatea renunțării la Donbas. „Aceasta este o parte din țara noastră, cetățenii noștri, steagul nostru, pământul nostru”, a adăugat el.

Președintele ucrainean este dispus să discute o retragere a trupelor, dar cere ca și Moscova să își retragă trupele la o distanță echivalentă. El respinge însă pretenția Rusiei asupra suveranității regiunii.

Volodimir Zelenski respinge ideea cedării Donbasului către Rusia: „Poporul ucrainean nu va ierta SUA și nici pe mine”
Foto: Profimedia

Propunerea mediatorilor americani nu apără suveranitatea Ucrainei

Statele Unite au sugerat crearea unei „zone economice libere” demilitarizate în Donbas, fără a lua o poziție clară asupra suveranității. Zelenski consideră că înghețarea liniilor actuale de conflict ar putea fi acceptabilă pentru poporul ucrainean. „Cred că dacă documentul va stipula… că rămânem pe linia de contact, oamenii vor susține acest lucru [într-un] referendum. Aceasta este opinia mea”, a afirmat el.

Zelenski a criticat declarațiile fostului președinte Donald Trump, care a cerut de două ori ca Ucraina să facă concesii. „Sper că este doar tactica lui și nu decizia”, a spus Zelenski, mulțumindu-i totuși lui Trump pentru eforturile sale de mediere.

Zelenski spune că Rusia nu negociază cu adevărat, ci doar trage de timp

Schimbarea conducerii delegației ruse, acum condusă de consilierul lui Putin, Vladimir Medinski, ridică noi îngrijorări. Zelenski se teme că discuțiile ar putea fi prelungite pentru a câștiga timp pe front. „Nu avem timp pentru toate aceste prostii. Trebuie să decidem și să terminăm războiul”, a spus el.

„Am fost dezamăgit să aud asta. În opinia mea, domnul Medinski nu este un negociator serios. A mai participat anterior, fără niciun rezultat. Revenirea sa îmi spune că Putin nu ia în serios aceste negocieri”, a declarat Michael McFaul, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia, pentru Deutsche Welle.

Când ar putea avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina

Zelenski a menționat posibilitatea ca alegeri prezidențiale să aibă loc odată cu referendumul, dar a precizat că o astfel de decizie depinde de voința poporului: „Vom vedea ce își doresc ei.” Totuși, el a catalogat poziția Rusiei de a accepta un armistițiu de doar o zi pentru organizarea votului național drept absurdă, sugerând că Moscova nu este pregătită pentru o pace autentică, potrivit Axios.

Prețul pe care românii îl vor plăti la gaze de la 1 aprilie 2026: ce prevede noua OUG
Știri România 22:28
Prețul pe care românii îl vor plăti la gaze de la 1 aprilie 2026: ce prevede noua OUG
Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Știri România 21:37
Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Stiri Mondene 18:00
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17:18
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
ObservatorNews.ro
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.ro
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Politică 21:50
Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Politică 18:40
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Fanatik.ro
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată