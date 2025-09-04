Summitul de la Paris vine după „Summitul Dictatorilor”

Potrivit AFP, frustrarea a crescut în Occident din cauza a ceea ce liderii numesc lipsa de voință a președintelui rus de a încheia un acord pentru a pune capăt invaziei Moscovei în Ucraina, care durează de trei ani și jumătate.

Summitul, co-prezidat de liderii Franței și Regatului Unit, își propune să consolideze planurile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu și să obțină o imagine mai clară a implicării SUA. Cu toate acestea, Rusia a ridiculizat astfel de asigurări.

Summitul de la Paris, la care președintele Nicușor Dan va participa prin videoconferință, vine la scurt timp după „Summitul Dictatorilor”, întâlnirea de la Beijing dintre Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Garanții de securitate pentru Ucraina

„Suntem gata, noi europenii, să oferim garanții de securitate Ucrainei și ucrainenilor în ziua în care va fi semnat un acord de pace”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron miercuri seara, vorbind alături de Zelenski.

Macron a adăugat că detaliile garanțiilor sunt „extrem de confidențiale”, dar „pregătirea a fost finalizată” la o întâlnire anterioară a miniștrilor apărării. Liderii europeni au fost discreți cu privire la natura garanțiilor, care se așteaptă să includă desfășurarea de trupe europene în Ucraina, instruire și sprijin de „rezervă” din partea Statelor Unite.

Zelenski s-a arătat încrezător că aliații Kievului vor ajuta „să crească presiunea asupra Rusiei pentru a se îndrepta către o soluție diplomatică”. Cu toate acestea, el a adăugat: „Din păcate, nu am văzut încă niciun semn din partea Rusiei că doresc să pună capăt războiului”.

Reacția Rusiei

Cu câteva ore înainte de începerea discuțiilor, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că garanțiile noționale pentru Ucraina sunt „absolut inacceptabile”.

„Nu sunt garanții ale securității Ucrainei, sunt garanții ale pericolului pentru continentul european”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, în marja unui forum economic din estul îndepărtat al Rusiei. Ea a adăugat că Rusia nu va lua în considerare desfășurarea de trupe străine în Ucraina „în niciun format”.

Nevoia unei alianțe între Europa și SUA

Într-un interviu acordat revistei franceze Le Point publicat înaintea summitului, Zelenski a declarat că garanțiile europene de securitate „ar putea să nu fie suficiente” pentru a-l împiedica pe Putin să înceapă un nou război.

„Avem nevoie de o alianță între Europa și Statele Unite”, a spus el. Summitul va fi urmat de convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, care vor începe la ora 12.00 GMT, și apoi de o conferință de presă la ora 13.00 GMT.

Întâlnirea are loc după vizitele de înalt profil ale lui Putin în China și Statele Unite. Vorbind miercuri la Beijing, unde a participat la o paradă militară masivă alături de președintele chinez Xi Jinping, Putin și-a lăudat progresul forțelor sale în Ucraina.

Frustrarea liderilor europeni

Liderii europeni au devenit tot mai exasperați de Putin, ascuțindu-și criticile și avertizând că războiul din Ucraina ar putea dura încă multe luni.

„Putin este un criminal de război”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz pe X marți. „El este poate cel mai grav criminal de război al timpului nostru pe care îl vedem la scară largă. Trebuie să fim clari cu privire la modul în care trebuie să tratăm criminalii de război: indulgența nu își are locul aici”.

Macron l-a numit luna trecută pe Putin „un căpcăun la porțile noastre”, în timp ce ministrul său al Apărării, Sebastien Lecornu, a declarat că Rusia ar putea continua să poarte războiul împotriva Ucrainei „atât timp cât poate”.

„Într-o cultură KGB sovietică, cumpărarea timpului și înșelarea partenerilor și adversarilor fac parte dintr-o strategie rusească bine cunoscută”, a declarat Lecornu pentru cotidianul francez Le Parisien într-un interviu recent, referindu-se la principala agenție de securitate a statului predecesor al Moscovei.

