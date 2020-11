EXCLUSIV | Voluntar în faza a treia a vaccinului Pfizer împotriva COVID: „E ca și când aș lupta în război, dar e pentru o cauză mai mare”

„Am intrat în testare pe 10 august. Mi s-a făcut un control medical complet, mi-au luat analizele de sânge și am fost testat de COVID-19. A trebuit să citesc un dosar întreg cu informații despre procesul de testare: cum se va desfășura, ce conține injecția cu placebo, posibile efecte secundare, programul studiului clinic și alte lucruri. Am fost intervievat de directorul programului pentru a-mi evalua riscurile. Ei căutau oameni care riscă să fie expuși la noul coronavirus în viața de zi cu zi”, povestește Christian.



Christian spune că nu face parte dintr-o categorie vulnerabilă, dar este o persoană activă, merge în fiecare zi la birou, la jobul său de software developer, iese în oraș și nu poate sta izolat.



„Mi-au făcut prima injecție și am fost observat pentru 30 de minute, înainte de a mi se da drumul acasă. Mi-au dat și o aplicație pe telefon în care să mă loghez și să scriu orice posibile efecte secundare.”



Bărbatul povestește că în după-amiaza, după ce a primit prima injecție, a avut o stare subfebrilă, temperatură de până la 37,5 grade, iar brațul a început să-l doară. „A doua zi, brațul m-a durut mai puternic, febra slabă s-a menținut și am simțit o anumită oboseală. Dar în a treia zi, toate simptomele au dispărut.”

În următoarele trei săptămâni a ținut un fel de jurnal al stării sale în aplicația de pe telefon. I s-a dat și un contact de urgență în cazul în care are probleme medicale.



Pe 31 august s-a întors în centrul medical din Houston, pentru a face a doua injecție din testare. „De data asta, vizita a fost mai scurtă. Echipa s-a uitat peste ce am scris în aplicație, peste efectele secundare pe care le-am resimțit în primele trei zile”, povestește bărbatul pentru Libertatea.

M-au testat din nou de COVID, apoi mi-au făcut a doua injecție și am fost observat iar pentru 30 de minute. În cam o oră de la injecție, am început să am o durere de cap, nu foarte puternică, dar care m-a ținut câteva ore.

Voluntar al vaccinului Pfizer: