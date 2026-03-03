Se observă așadar că vor fi perioade în care vremea va fi mai caldă în zonele montane și submontane decât zonele joase din țară, fenomen pe care meteorologii îl numesc inversiune termică.

Ce este fenomenul de inversiune termică

Meteorologii spun că inversiunea termică este o situație atmosferică rară care contrazice așteptările obișnuite legate de temperaturile mai scăzute la altitudini mari.

Fenomenul meteo apare atunci când stratul de aer cald rămâne deasupra unui strat de aer rece, inversând astfel modelul obișnuit al temperaturilor care scad odată cu altitudinea.

Această situație se produce din cauza unei stagnări a maselor de aer, determinată de lipsa mișcărilor ascendente. De obicei, aerul cald din zonele joase se ridică și este înlocuit de aer rece.

În cazul inversiunii termice, acest proces este blocat, așa cum s-a întâmplat recent, când la București erau -2 grade Celsius, iar la Predeal, 8 grade Celsius.

În ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi în prima parte a intervalului, apoi sunt estimate a fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 martie 2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.

Precipitațiile estimate pentru acest interval vor fi absente la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 martie 2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 16-22 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 23-29 martie 2026

Mediile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

