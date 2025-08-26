În ceea ce privește ploile, acestea vor lipsi în cea mai mare parte a intervalului, fiind prognozate abia pentru jumătatea lunii septembrie, după cum arată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Temperaturi de iarnă, la final de vară

În aceste zile, vremea a fost mai rece decât normalul perioadei, iar în noaptea de duminică spre luni, 25 august, la Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborât până la -1,7 grade Celsius, o valoare apropiată de recordul lunar pentru această stație meteorologică.

Recent, și apa mării s-a răcit considerabil din cauza fenomenului de upwelling. Temperaturile care se înregistrau în weekend pe litoral erau cu aproape 10 grade Celsius mai mici față de valorile raportate înainte să înceapă răcirea.

Florinela Georgescu, director în ANM, a spus că temperaturile vor continua să scadă în aceste zile, deși vorbim de minime negative în unele zone din țară, apoi vremea va fi mai caldă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni și anunță că, în timp ce în unele zone maximele vor atinge 34… 35 de grade Celsius, în alte regiuni minimele ajung și la 6… 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 – 31 august 2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Precipitațiile estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Ploile vor lipsi în regiunile sud-vestice, iar în rest cantitățile de apă vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Meteorologii vorbesc de lipsa precipitațiilor în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de ploi vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

