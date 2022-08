Afacerile Washington Post au explodat după ce omul de afaceri Jeff Bezos, patronul Amazon, a cumpărat în 2013 cotidianul. Numeroși cititori au cumpărat abonamente digitale, iar redacția s-a dublat, angajând sute de jurnaliști.

Dar lucrurile au stagnat în ultimul an. Pe măsură ce ritmul alert al știrilor din vremea administrației Trump s-a calmat, cititorii au început să caute alte surse de informare, iar eforturile ziarului de a se extinde nu au compensat pierderile.

Organizația este pe cale să piardă bani în 2022, după ani de profitabilitate, au declarat două surse pentru New York Times.

The Post are acum mai puțin de trei milioane de abonați digitali plătitori – cifra anunțată la nivel intern în 2020. Iar veniturile din reclamele digitale au scăzut la aproximativ 70 de milioane de dolari în prima jumătate a anului, cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a lui 2021, potrivit unui document financiar intern analizat de The New York Times.

Fred Ryan, director executiv și editor, a discutat în ultimele săptămâni cu șefii redacției despre posibilitatea de a elimina 100 de posturi, potrivit mai multor surse. Redacția are în prezent aproximativ 1.000 de angajați.

O purtătoare de cuvânt a Washington Post a declarat că organizația nu a redus numărul de angajați și că de fapt va crește în mod constant redacția. Ea a spus că documentul care arată scăderea veniturilor din publicitate descrie o imagine incompletă a activității The Post, dar a refuzat să detalieze în ce fel anume.

Recomandări Ștafeta masculină de 4×100 m liber, condusă de David Popovici, a cucerit aurul la Mondialele de juniori. Vlad Stancu, ARGINT la 400m liber

New York Times scrie totuși că informațiile sale din interior sunt confirmate de 20 de persoane care au vorbit sub acoperirea anonimatului.

Tensiuni interne

Redacția de știri a The Post rămâne una dintre cele mai bune din țară. În acest an, ziarul a câștigat râvnitul premiu Pulitzer pentru serviciu public, cu reportajul despre insurecția din 6 ianuarie de la Capitoliu. De asemenea, în ultimii ani, publicația a deschis birouri în Seul și Londra, pentru a permite editarea non-stop.

În ceea ce privește scăderea audienței, scrie New York Times, multe publicații s-au confruntat cu o situație similară cu cea a Washington Post, de când Donald Trump a părăsit Casa Albă. New York Times însă și The Wall Street Journal și-au sporit numărul de abonamente.

Declinul de la The Post a declanșat frustrări pe plan intern. Unii șefi, scrie New York Times, au fost nemulțumiți de măsurile luate de Fred Ryan, omul numit de Jeff Bezos, inclusiv de deciziile de marketing.

Apoi, accentul pus de Ryan pe productivitate și pe prezența fizică în redacție a fost, de asemenea, o sursă de tensiune, scrie New York Times.

Potrivit informațiilor, Ryan și-a exprimat convingerea că în redacție există numeroase persoane cu performanțe scăzute care trebuie eliminate. El a urmărit cu atenție prezența la birou și a luat în calcul noi măsuri pentru a-i obliga pe jurnaliști să se întoarcă la muncă, inclusiv prin amenințări cu concedierea, au declarat mai multe persoane din redacție.

Recomandări Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a murit la vârsta de 91 de ani

Ryan, scrie New York Times, a devenit din ce în ce mai frustrat de faptul că unii membri ai personalului ziarului nu sunt încă la birou cel puțin trei zile pe săptămână, conform politicii companiei.

Unii angajați și-au exprimat și ei frustrările în mod direct către Ryan. O scrisoare adresată conducerii Post luna aceasta de către jurnaliștii care au acoperit pandemia COVID-19 a citat „îngrijorări grave” cu privire la politica întoarcerii la birou.

Ambițiile Washington Post

Cu privire la problemele financiare, mulți dintre cei mai importanți lideri ai publicației, inclusiv principalul editor, Sally Buzbee, au cerut răbdare. Ei au spus că eforturile companiei de a-și lărgi aria de acoperire vor atrage în cele din urmă noi cititori și vor aduce și un succes financiar.

Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a declarat de-a lungul timpului că o redacție independentă ar trebui să fie autosuficientă.

El a fost o prezență regulată la The Post în primii ani după ce a cumpărat compania, dar s-a retras oarecum din operațiunile ziarului în timpul pandemiei COVID-19, potrivit unei surse care a discutat cu New York Times. Cu toate acestea, Bezos este încă implicat, în special pe tema bugetului.

Recomandări Un expert militar ucrainean explică pentru Libertatea cum a ajuns războiul în faza unui blocaj și de ce crede că „statele din Occident ar fi capitulat de mult în locul nostru”

O mare parte din procesul de luare a deciziilor, totuși, îi revine totuși lui Ryan, un fost oficial din administrația Reagan și director executiv al Politico, care a venit la The Post în 2014.

Eforturile ziarului de a-și diversifica jurnalismul dincolo de acoperirea politică sunt vechi, și merg dincolo de vara anului 2016.

În acel moment, șefii redacției au luat în calcul un plan care ar fi extins acoperirea ziarului pentru a tempera așteptata scădere a numărului de cititori în perioada a ceea ce ei credeau că va fi administrația prezidențială a lui Hillary Clinton. Planul, cu numele de cod Operațiunea Skyfall, a fost lăsat deoparte după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale.

În orice caz, planurile Washington Post au fost și sunt unele ambițioase, chiar dacă nu neapărat ferme.

La sfârșitul anului trecut, Ryan le-a spus șefilor redacției că ziarul ar putea fi sursa definitivă de știri și informații pentru lumea anglofonă, deși ulterior a nuanțat obiectivul, făcându-l mai puțin ambițios.

Directorii The Post au purtat, de asemenea, discuții interne extinse cu privire la posibilitatea de a cumpăra alte mari organizații de știri: The Associated Press, The Economist sau The Guardian.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În 2016, Ștefania a plecat să lucreze în Norvegia. Șocul pe care l-a avut când a ajuns acolo. Ce a descoperit bucureșteanca

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Un furnizor de energie a început să le ceară clienţilor plata facturilor în avans. Explicaţia uluitoare a companiei

HOROSCOP Horoscop 31 august 2022. Vărsătorii ar fi bine să nu se grăbească să revină la vechile lor abordări, inflexibile și dure

Știrileprotv.ro O prezentatoare TV a murit la doar 27 de ani. S-ar fi sinucis. IMAGINILE cu ea fac înconjurul lumii. GALERIE FOTO

FANATIK.RO Rezultate Bac 2022 toamnă pe edu.ro. Află online ce note ai luat

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!