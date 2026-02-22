A murit Willie Colón, omul care a inventat salsa modernă

Cariera lui Willie Colón s-a întins pe aproape șase decenii, iar influența lui este considerată uriașă. Revista Billboard îl include printre cei mai importanți artiști latino din toate timpurile.

„Astăzi am pierdut un arhitect al sunetului newyorkez, un trombonist care a făcut din metal steagul său și a scris capitole eterne în istoria muzicii. Opera sa nu a fost doar muzică, a fost identitate, cartier, conștiință și rezistență.”, a spus managerul său, Pietro Carlos.

Copilul din Bronx care cânta pe stradă

William Anthony Colón Román s-a născut pe 28 aprilie 1950, în South Bronx, New York, într-o familie de portoricani. Cartierul era unul dur, marcat de sărăcie, imigrație și bande, dar și de o explozie culturală latino.

A început cu trompeta, apoi a trecut la trombon, instrument rar în muzica latino la acea vreme. Cânta pe străzi, la petreceri de cartier și în cluburi mici. Exact în acea perioadă, în New York apărea un nou sunet: salsa, un amestec de jazz american, mambo, cha-cha-cha și ritmuri caraibiene.

La doar 15 ani a semnat cu casa de discuri Fania Records, iar la 17 ani a înregistrat primul album. Discul s-a vândut în sute de mii de exemplare, iar cariera lui a explodat.

Duo-ul care a schimbat muzica latino

Producătorul Johnny Pacheco i l-a recomandat pe cântărețul Héctor Lavoe. Împreună au format unul dintre cele mai legendare duo-uri din istoria muzicii latino.

Albume precum El Malo au transformat salsa într-o muzică ascultată în toată America Latină și apoi în lume. Piesele lor au devenit imnuri pentru comunitățile latino din Statele Unite, vorbind despre viața imigranților, discriminare și dorul de casă.

Colón a fost și unul dintre primii artiști care au apărut pe coperți cu imaginea unui gangster de cartier, inspirată din viața Bronxului. A devenit rapid un simbol cultural.

Nu doar trombonist: compozitor, producător și actor

Colón nu a fost doar interpret. A compus, a aranjat muzică și a produs artiști uriași, printre care Celia Cruz, Rubén Blades și Ismael Miranda. Albumul realizat cu Rubén Blades, Siembra, a devenit unul dintre cele mai vândute din istoria genului.

A vândut peste 30 de milioane de discuri și a lansat peste 40 de producții. Revista Billboard l-a inclus între cei mai influenți artiști latino din toate timpurile. A apărut și în filme și seriale, inclusiv Miami Vice, dar și în producții de cinema din anii 80 și 90.

Muzica lui combina jazz, rock și ritmuri afro-caraibiene și vorbea despre identitatea portoricanilor din America. Practic, a făcut din salsa nu doar muzică de dans, ci și comentariu social.

Activist, politician și chiar adjunct de șerif

Puțini știu că artistul a fost implicat puternic în viața civică. A susținut campanii pentru drepturile civile, programe de prevenire a SIDA și organizații ale comunității latino.

A lucrat în administrația orașului New York, a candidat la funcții publice și a fost consilier al primarilor. În 2014 a absolvit o academie de poliție și a depus jurământul ca șerif adjunct.

De asemenea, s-a implicat în campanii politice internaționale și în proiecte sociale globale, inclusiv inițiativa Jubilee 2000 pentru ștergerea datoriilor țărilor sărace.

O carieră premiată și o influență uriașă

A primit premiul Latin Grammy pentru întreaga carieră, a fost inclus în Latin Songwriters Hall of Fame și a primit numeroase distincții culturale și academice. În 2018 a devenit primul artist latino care a cântat la teatrul Bataclan din Paris după atentatul terorist din 2015.

Criticii spun că a făcut pentru trombon, în muzica modernă, aproape ce a făcut Elvis pentru rocknroll: l-a adus în cultura populară. Willie Colón nu a fost doar un muzician celebru. A fost creatorul unei identități culturale pentru milioane de latino-americani din diaspora. A legat definitiv Puerto Rico de New York și a transformat povestea imigrantului într-un stil muzical global.

Salsa există și astăzi în forma cunoscută în mare parte datorită lui.

