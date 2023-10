UPDATE ora 9.30: Aeroportul Luton a decis să prelungească suspendarea zborurilor după incendiul din parcare până la ora locală 15.00, cu trei ore mai mult decât se anunțase inițial, a informat news.ro.

„Serviciile de urgenţă rămân mobilizate la faţa locului, în urma incendiului din parcarea terminalului 2”, a precizat aeroportul într-un comunicat postat pe rețeaua X, fostă Twitter.

All flights to and from the UK's London Luton Airport have been suspended until 12 pm, 11th October due to a large fire on the top floor of a multi-story Terminal car park-2 which resulted in partial structural collapse. pic.twitter.com/H9JIAhGdXp