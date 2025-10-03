Impact asupra traficului aerian

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a informat că două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate.

Cursa Tarom 276 Salonic – Bucureşti a aterizat la Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton – Bucureşti a aterizat la Craiova.

„Din cauza furtunii care se manifestă cu vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială în zona Bucureştiului şi judeţului Ilfov, două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi”, a precizat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Deşi pistele, platformele şi căile de rulare a aeronavelor rămân operaţionale, se vor înregistra întârzieri din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Perturbaţii în transportul public

Societatea de Transport Bucureşti (STB) a raportat perturbări ale circulaţiei pentru mai multe linii de tramvai şi troleibuz din cauza acumulărilor de apă.

Printre zonele afectate se numără Bulevardul Camil Ressu, Strada 11 Iunie, Calea Giuleşti şi Şoseaua Giurgiului.

STB a implementat măsuri de deviere pentru a asigura continuitatea transportului public.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Pentru fiecare situaţie au fost aplicate măsuri de deviere, în vederea asigurării continuităţii transportului public. Actualizările privind reluarea circulaţiei şi eventualele modificări de traseu vor fi comunicate în timp real pe pagina oficială STB de pe platforma X (Twitter)”, a anunţat STB.

Intervenții ale pompierilor

În intervalul 14.00-18.00, ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat 78 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov.

Majoritatea cazurilor au implicat copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse şi cabluri electrice afectate. În urma acestor incidente, 18 autoturisme au fost avariate.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 14.00-18.00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Previziuni meteorologice

Meteorologiii au emis o avertizare de vreme deosebit de rece, cu ploi importante cantitativ şi intensificări ale vântului. La altitudini de peste 1.500 de metri, sunt aşteptate ninsori temporar viscolite.

Un cod portocaliu de vânt puternic este în vigoare până vineri la ora 23.00 pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi sudul Moldovei, afectând nouă judeţe şi Capitala.

Autorităţile le recomandă cetăţenilor să rămână vigilenţi şi să urmeze instrucţiunile de siguranţă pe durata acestui episod meteorologic sever.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE