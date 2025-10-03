În postarea pe pagina de Facebook Info Trafic Bucuresti și Ilfov se vede cum arborele, aflat pe o stradă intens circulată, este îndoit de vijelie. La un moment dat, acesta se rupe și cade pe o mașină care treceaa prin zonă.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri, 76 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic, în București.

Intervenţiile pompierilor continuă pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi. Pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, o persoană din cele două aflate în maşină fiind rănită uşor.

Cele 76 de cazuri în Bucureşti au fost intervenții: 60 pentru copaci căzuţi, 10 pentru elemente de construcţie desprinse şi 6 pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

Vremea rea continuă în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de ploi torențiale. Alerta meteo vizează 12 județe și intră în vigoare vineri noapte. De asemenea, o informare de vreme severă este valabilă în toate regiunile până sâmbătă dimineață.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE