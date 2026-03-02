Un proiect de 5 miliarde de dolari care promite 10 milioane de turiști anual

Proiectul, evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari, include un complex de 200 de hectare, cu hoteluri, facilități de recreere și zone rezidențiale. Conceptul depășește ideea unui simplu hotel tematic, având ca scop atragerea a până la 10 milioane de turiști anual. „Luna” ar putea deveni o atracție de top, 2,5 milioane de vizitatori fiind așteptați să experimenteze exclusiv simularea suprafeței lunare.

„Credem că există șanse mari să anunțăm nu doar o locație, ci poate mai multe”, a declarat Michael R. Henderson, cofondator al Moon World Resorts, citat de Gulf News. Potrivit acestuia, 2026 ar putea deveni un an decisiv pentru realizarea proiectului.

Zece țări în cursă pentru „Moon”, megastructura care ar putea redefini turismul global

Printre celelalte țări care concurează pentru a găzdui această construcție se numără Australia, Brazilia, China, Egipt, India, Polonia, Thailanda, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. China și Emiratele Arabe Unite ar avea cele mai mari șanse de a câștiga licitația. Totuși, Spania, care se preconizează că va deveni a doua cea mai vizitată țară din lume în 2025, își bazează oferta pe infrastructura turistică solidă și capacitatea hotelieră.

Biletul de acces pentru experiența lunară de 90 de minute ar putea costa în jur de 425 de euro, însă prețul final nu a fost confirmat oficial. Designul futurist al sferei include 20 de turnuri ce susțin o pasarelă panoramică acoperită cu panouri solare. „Moon” ar depăși astfel complexitatea și dimensiunile Sferei din Las Vegas, deschisă în 2023, care măsoară 112 metri înălțime și 157 de metri lățime și care a costat 2,3 miliarde de dolari.

