La finalul ceremoniei, sicriele cu trupurile victimelor vor fi trimise la Teheran pentru o rugăciune generală memorială, care va avea loc în moscheea capitalei. Apoi, Ebrahim Raisi va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad, în Mausoleul Imam Reza.

🚨🇮🇷 More than half a MILLION people are currently in Tabriz, Iran, for the funeral of President Raisi pic.twitter.com/F54t7UOhDx — The Saviour (@stairwayto3dom) May 21, 2024

Patru oficiali, printre care președintele și ministrul de externe din Iran, șeful echipei de securitate al președintelui, un militar și trei membri ai echipajului și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit duminică în provincia iraniană Azerbaidjanul de Est.

Accidentul a avut loc pe 19 mai, când președintele iranian se întorcea din Azerbaidjan cu elicopterul, împreună cu o delegație de oficiali. Printre aceștia s-a numărat și ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian.

Cinci zile de doliu au fost declarate în Iran. Prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Mokhber, a devenit președintele interimar al țării.

