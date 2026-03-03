Deși evidența muncii este acum digitalizată, zeci de mii de carnete de muncă stau încă neridicate la Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) din mai multe județe din țară, potrivit Adevărul.ro.

Zeci de mii de carnete de muncă zac în depozitele ITM

În 2026, situația se arată neașteptată. În județe precum Bacău, Caraș-Severin, Ilfov sau Argeș, zeci de mii de carnete de muncă nu au fost ridicate de titulari, conform datelor publice.

Spre exemplu, ITM București deține peste 30.000 de astfel de documente, iar în Bacău numărul depășește 14.000. Un număr de 13.000 de carnete de muncă zac și în sertarele ITM Argeș.

Problema persistă și în alte județe, printre care Caraș-Severin cu aproape 8.000 de cărți de muncă sau Ilfov cu peste 5.000 de carnete de muncă.

Situații similare sunt înregistrate și la ITM Prahova, ITM Constanța, ITM Iași și ITM Hunedoara, dar și în alte județe ale țării.

De ce este important carnetul de muncă

Pentru românii aflați la vârsta pensionării, lipsa acestui document poate însemna pensii mai mici sau chiar imposibilitatea de a depune dosarul de pensionare.

Deși după 2011 activitatea profesională a fost digitalizată prin sistemul REVISAL (registrul electronic de evidență a salariaților), carnetul de muncă rămâne indispensabil pentru perioadele anterioare, fiind necesar în mai multe situații:

  • Stabilirea drepturilor la pensie
  • Dovedirea vechimii în muncă înainte de 2011
  • Completarea dosarului pentru pensia anticipată sau parțial anticipată
  • Utilizare în procese juridice sau alte situații speciale.

„Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă”, prevede Codul muncii.

Ce trebuie să facă românii pentru a-și lua cartea de muncă

Carnetul de muncă poate fi recuperat direct de titular sau, în cazuri speciale, de o persoană împuternicită prin procură notarială ori de moștenitori, cu acte doveditoare.

Procedura de ridicare a cărții de muncă implică prezentarea următoarelor documente la sediul ITM:

  • Actul de identitate în original
  • O cerere-tip, completată la sediul ITM
  • Procură notarială sau acte de moștenitor, dacă este cazul.

Recuperarea acestor documente este crucială pentru cei care doresc să evite complicațiile juridice sau întârzierile în procesul de pensionare.

În lipsa acestui carnetul, vechimea în muncă a românilor trebuie reconstituită prin instanță, o procedură complexă și care ia mult timp.

Ministrul muncii: Pachet de solidaritate pentru 2,8 milioane pensionari

Ministrul muncii, Florin Manole, a declarat că sistemul de pensii din România nu va intra în colaps, iar veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027.

El a explicat că această creștere va fi posibilă prin majorarea punctului de pensie și eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, măsuri care vor intra în vigoare la aceeași dată.

Detaliind propunerea, ministrul a precizat:

  • pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei (1,24 de milioane de persoane) vor primi un ajutor de 1.000 de lei, câte 500 de lei în fiecare din cele două tranșe.
  • românii cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei (620.000 de persoane) vor primi 800 de lei, câte 400 de lei în aprilie și decembrie.
