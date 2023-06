Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille la délégation des pays africains à Kiev, composée du président de l'Union des Comores Azali Assoumani, le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, le président de la République du Sénégal Macky Sall, le président de la République de Zambie Hakainde Hichilema et le Premier ministre de la République arabe d'Égypte Mostafa Madbouly. Les envoyés spéciaux des présidents de la République du Congo et de la République de l'Ouganda, Florent Ntsiba et Ruhakana Rugunda étaient également présents, le 16 juin 2023. Le président V.Zelenskyy a déclaré que "la voix du continent africain devait être entendue par le monde, en particulier lorsqu'il s'agissait de questions fondamentales de sécurité et de la restauration de la force réelle de la Charte des Nations Unies et de l'ensemble du système de la loi internationale". Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomes the delegation of African countries to Kiev, composed of the President of the Union of Comoros Azali Assoumani, the President of the Republic of South Africa Cyril Ramaphosa, the President of the Republic of Senegal Macky Sall, the President of the Republic of Zambia Hakainde Hichilema and the Prime Minister of the Arab Republic of Egypt Mostafa Madbouly. The special envoys of the presidents of the Republic of Congo and the Republic of Uganda, Florent Ntsiba and Ruhakana Rugunda were also present, on June 16, 2023. President V.Zelenskyy said that "the voice of the African continent must be heard by the world, especially when it came to fundamental questions of security and the restoration of the real force of the Charter of the United Nations and the whole system of international law".,Image: 784239845, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no