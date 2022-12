Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy remet des médailles d'héroïsme aux soldats des troupes de première ligne lors d'une visite sur les lignes défensives à Bakhmout, le 20 décembre 2022. Bakhmout a connu certains des combats les plus sanglants alors que les forces ukrainiennes retiennent les mercenaires russes du groupe Wagner. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, thanks soldiers before presenting medals for heroism to frontline troops during a visit to the defensive lines, December 20, 2022 in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine. Bakhmut has seen some of the bloodiest fighting as Ukrainian forces hold off Russian mercenaries from the Wagner Group. December 20th, 2022.,Image: 745791366, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no