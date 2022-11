Pentru prima dată, Zelenski a admis că există posibilitatea ca racheta să provină din Ucraina.

„Nu este prima dată când un proiectil sau bucăți dintr-un proiectil rusesc cade pe teritoriul altei țări. Cu ceva timp în urmă, același lucru s-a întâmplat. Bucăți ale rachetelor rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova când ținteau teritoriul Ucrainei. Nu știu ce s-a întâmplat de data aceasta. Nu știm 100%. Cred că nici lumea nu știe 100% ce s-a întâmplat”, a afirmat Zelenski.

Declarația lui reprezintă o schimbare de poziție, poziție care a fost contrară față de cea a SUA, NATO și a Poloniei. Toate aceste părți au transmis că racheta căzută în satul de la graniță provine de la apărarea antiaeriană ucraineană și a fost „un incident nefericit”, Zelenski a insistat miercuri să acrediteze ideea că racheta este rusească.

„Trebuie să fim corecți și onești. Până când investigația se va încheia nu putem spune ce fel de rachetă a căzut pe teritoriul Poloniei”, a mai precizat președintele ucrainean.

Insistența liderului de la Kiev din ultimele două zile a stârnit o replică fermă de la Washington. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a subliniat că nu există niciun indiciu care să susțină afirmațiile lui Zelenski.

“The most important thing is for an investigation to take place,” Ukraine President Volodymyr Zelenskiy says in an interview at the Bloomberg New Economy Forum in Singapore, commenting on the missile blast in Poland earlier this week https://t.co/bJhj0BFCZW pic.twitter.com/fvhaa3k2nk