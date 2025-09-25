„Trebuie să știe unde e buncărul”, avertisment direct către Kremlin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru Axios că i-a cerut lui Donald Trump un sistem de arme cu rază lungă care, susține el, l-ar putea forța pe Vladimir Putin „să vină la masa negocierilor”. Zelenski a mai spus că Trump i-a transmis că „vor lucra la asta” și că îl susține în ideea de a răspunde Rusiei lovind infrastructura energetică sau facilități militare dacă agresorul continuă atacurile.

🚨 Ukrainian President Volodymyr Zelensky sends a warning to Russian officials on The Axios Show in an interview w/ @BarakRavid:



"They have to know where their bomb shelters are. They need it. If they will not stop the war, they will need it in any case." pic.twitter.com/NKhlCN4Lrb — Axios (@axios) September 25, 2025

„Ei trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski, citat de Axios. „Dacă nu opresc războiul, le vor trebui oricum.” El a insistat că Ucraina „va răspunde în fiecare zi” dacă primește lovituri. Totodată, a subliniat că „nu vom lovi civili, noi nu suntem teroriști”.

„I-am spus ieri ce ne trebuie, un singur lucru. Președintele Trump știe. Mi-a spus: «Vom lucra la asta».” Zelenski a adăugat că, dacă Statele Unite vor oferi arme cu rază lungă, Ucraina le va folosi.

„Răspuns la energie și fabrici de drone”: ce ținte sunt pe masă

Zelenski a spus că Trump a susținut ideea ca Ucraina să răspundă „la fel” când e lovită, de exemplu, dacă Rusia atacă infrastructura energetică a Ucrainei, „președintele Trump susține că putem răspunde (tot) pe energie”.

De asemenea, Trump ar fi sprijinit țintirea fabricilor de drone sau a siturilor de producție de rachete, deși, a remarcat Zelenski, asemenea obiective sunt bine apărate.

Zelenski a recunoscut că Ucraina deține deja drone capabile să lovească în interiorul Rusiei, dar a insistat că arma pe care a cerut-o ar da presiune suplimentară asupra Kremlinului: „Dacă vom avea acel sistem, cred că va fi o presiune adițională pe Putin pentru a sta la masă și a vorbi.”

Reacția Moscovei: amenințare și sarcasm

Comentariile lui Zelenski au stârnit reacții dure din Rusia. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a răspuns pe rețelele sociale.

The Kiev drug addict said the Kremlin should know where a bomb shelter is so its occupants can hide when he uses long-range American weapons. What the freak needs to know is that Russia can use weapons a bomb shelter won't protect against. Americans should also keep this in mind. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 25, 2025

„Idiotul trebuie să știe și altceva: Rusia ar putea folosi arme împotriva cărora un adăpost antiaerian nu ar proteja. Iar americanii ar trebui să țină minte acest lucru.”