Evenimentele principale de Ziua Marinei 2026 la Constanța

Epicentrul sărbătorii de Ziua Marinei va fi, ca în fiecare an, la Constanța. Încă de la începutul lunii, faleza a devenit scena antrenamentelor, iar în perioada 10-14 august, în intervalul orar 18.00-21.00, publicul este invitat pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Aici sunt amenajate standuri de promovare a carierei militare, expoziții de tehnică și echipamente, unde vizitatorii pot interacționa cu reprezentanții Centrului de Scafandri, ai Direcției Hidrografice Maritime și ai Muzeului Național al Marinei Române.

După Ziua Recunoștinței, marcată vineri, 14 august, prin ceremonii dedicate eroilor marinari și avansări în grad, atenția se va muta pe ziua de 15 august. Manifestările oficiale vor începe sâmbătă dimineață, de la ora 10.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Publicul va putea urmări Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”. Exercițiul va oferi secvențe spectaculoase de luptă în mediul aerian, de suprafață și subacvatic. Seara zilei de 15 august se va încheia magic pentru constănțeni și turiști, cu retragerea cu torțe a marinarilor, între orele 20.00 și 23.00, pe acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, în zona falezei și în Piața Ovidiu.

Spectacolul oferit de Forțele Navale Române include și trageri cu rachete de pe nave. Sursa foto: navy.ro.

Spectacole navale la Mangalia și Tulcea de Ziua Marinei 2026

La Mangalia, sărbătoarea marinarilor respectă un program similar. După repetițiile generale și ceremoniile de recunoștință, sâmbătă, 15 august, începând cu ora 10.00, publicul va asista la un exercițiu demonstrativ complex. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută pe parcursul întregului weekend de concertele Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

În același timp, la Tulcea, Ziua Marinei va oferi vineri, 14 august, un moment de reculegere la Cimitirul Eroilor. Ulterior, pe 15 august, de la ora 10.00, locuitorii vor fi așteptați pe faleza Dunării pentru a urmări de aproape secvențele fluviale ale spectaculosului exercițiu demonstrativ pregătit de militarii fluviali.

Cum se sărbătorește Ziua Marinei pe faleza din Brăila și Galați

Garnizoana din Brăila este pregătită să atragă un număr mare de vizitatori. Manifestările culminează pe 15 august, între orele 10.00 și 12.30, pe faleza Dunării, unde va avea loc o amplă ceremonie militară și exerciții demonstrative. Finalul zilei le va oferi brăilenilor retragerea cu torțe, un spectacol vizual acompaniat de Muzica Militară a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

Cei aflați în Galați pe 15 august vor putea lua parte la evenimente începând cu ora 17.00. Tot pe faleza Dunării, publicul gălățean va asista la o slujbă religioasă, urmată de un antrenament naval întrunit și o defilare a navelor militare.

Ziua Marinei 2026 în București și concertele fanfarelor militare

Deși departe de mare sau de Dunăre, capitala nu este omisă din programul oficial. Sâmbătă, 15 august, între orele 09.00 și 10.00, se va desfășura o ceremonie solemnă la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (fostul Herăstrău), unde va fi prezent personalul Statului Major al Forțelor Navale.

O componentă importantă a sărbătorii din acest an este asigurată de concertele fanfarelor. Muzica Militară a Forțelor Navale a pregătit un adevărat turneu de Ziua Marinei. După reprezentațiile de la Mamaia și Festivalul din Brăila, muzica militară va răsuna și în Centrul Vechi din București pe 12 august, urmând să acompanieze toate momentele cheie de pe litoral. Ultimul spectacol va avea loc duminică, 16 august, în Costinești.

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