Libia este considerată una dintre cele mai periculoase țări din lume, cu un guvern provizoriu, cu o economie la pământ și o luptă sângeroasă între zeci de triburi rivale.

Am vrut să aflăm ce-i îndeamnă totuși pe români să meargă la muncă acolo. Am vorbit cu un inginer constructor care a stat opt luni la Tripoli. A solicitat să-i fie protejată identitatea. A avut colegi răpiți, unii chiar uciși.

A prezentat o imagine a unui stat corupt, în care industriașii petrolului cotizează cu bani la toate taberele implicate în conflict.

Totuși, spune inginerul, salariul câștigat acolo este de șase ori mai mare ca în România. Așa a ajuns să regrete că s-a întors acasă. 'Acum regret că am plecat de acolo. Am plecat de frică', spune el.

Sunt mulți ingineri români care au lucrat în industria prolifică a petrolului Libiei fostului dictatorul Muammar Gaddafi, unul dintre liderii din Africa apropiați de Nicolae Ceaușescu.

După înlăturarea de la putere și uciderea lui Gaddafi, în octombrie 2011, țara măcinată de un cumplit război civil a intrat în declin. La fel și industria.

Libia are unele dintre cele mai mari rezerve de țiței din lume, peste 46 de miliarde de barili. Majoritatea exporturilor ajungeau pe piața europeană. Acum, a devenit una dintre cele mai instabile țări din Africa, iar în loc de țiței, exportă refugiați.

În acest context delicat, mai există totuși firme care operează în Libia pentru a reîncerca să pună pe picioare industria. Românii sunt considerați unii dintre cei mai buni experți din domeniu.

Noi am vorbit cu unul dintre inginerii care, în plin conflict, au luat hotărârea de a pleca la Tripoli.

Ce l-a motivat să meargă acolo?

' Salariul m-a motivat să merg în Libia. Nu vă spun ce salariu aveam în Libia, dar vă spun că în două luni de zile muncite am câștigat tot atâția bani cât am câștigat în România într-un an. Salariu de vreo șase ori mai mare decât în țara românească și nu cheltuiam niciun ban . Aveam cazare asigurată, masă asigurată, transport asigurat, securitate asigurată. Toți banii îi strângeam', spune bărbatul trecut de prima tinerețe.

Inginerul român mărturisește că s-a întors de frică în România, dar că, ulterior, a regretat decizia.

' Am stat opt luni la Tripoli și regret că am plecat de acolo. Am plecat de frică. Mi-au spus oamenii să rămân, dar eu am plecat. Când am ajuns în țară și am văzut cum merg lucrurile la noi, am început să regret că am plecat din Libia', spune el apăsat.